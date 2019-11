Auffahrunfall mit einer Verletzten in Haibach

Hierbei hielt die 45-jährige Fahrerin an einer roten Ampel. Dies nahm der 41-jährige Fahrer eines nachfolgenden Opel zu spät wahr und fuhr dem Peugeot auf. Die 45-Jährige erlitt durch den Aufprall eine Verletzung an der HWS und wurde von den Rettern einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Heckscheibe eines Opel eingeschlagen

Ein unbekannter Täter beschädigte am Montag, in der Zeit von 05.00 Uhr und 14.15 Uhr, einen Opel. Dieser war in der Horchstraße abgestellt und weist nun eine eingeschlagene Heckscheibe auf. Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unbekannter Täter beschädigt Linienbus: Hösbach

Im Zeitraum vom 15.10.-03.11.2019 wurde ein Linienbus, der auf dem Gelände einer Busgesellschaft in der Aschaffenburger Straße abgestellt war, angegangen. Hierbei beschädigte ein unbekannter Täter im Tatzeitraum vier Mal diverse Scheiben des Omnibusses. Es entstand Sachschaden im Wert von circa 10.000 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/ienc