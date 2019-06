Auffahrunfall mit einer Verletzten in Erlenbach

Sie war kurz nach 16 Uhr auf der Mechenharder Straße in Richtung Mechenhard unterwegs. Der Fahrer des vor ihr fahrenden VW Passat wollte nach links abbiegen, was die Dame zu spät erkannte und ungebremst auffuhr. Sie wurde ins Klinikum Erlenbach eingeliefert. Der Fahrer des VW Passat blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 3500 Euro.

Verlorene Ladung gefährdet Verkehr: Obernburg

Ein verlorener Holzscheit hätte am Freitag beinahe zu einem Verkehrsunfall geführt. Gegen 17 Uhr war ein Fahrzeug mit Anhänger auf der B469 bei Obernburg unterwegs. Vom Anhänger fiel ein Holzscheit herab und stieß gegen die Frontschürze eines Autos. Dabei war glücklicherweise kein Schaden entstanden. Der Fahrer des Hängergespanns konnte von der Polizei ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Bußgeldbescheid mit Punkteeintrag in Flensburg.

Auffahrunfall: Sulzbach

Zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden kam es am Freitag um 13 Uhr in der Hauptstraße. Der Fahrer eines Opel hatte zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender Laster verkehrsbedingt abbremsen musste. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Zaun einer Pferdekoppel zerstört: Eschau

Ein Unbekannter hat den Elektrozaun einer Pferdekoppel bei Hobbach mutwillig zerstört. An dem Zaun wurden insgesamt 10 Pfosten zerbrochen und die Stromlitze an mehreren Stellen zerschnitten. Die Tatzeit liegt zwischen dem 27. Mai und dem 07. Juni.

Fahrrad entwendet

Aus dem Hof eines Anwesens in der Limesstraße wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fahrrad entwendet. Das Rad hatte einen Wert von 449 Euro.

Unfallflucht: Erlenbach

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Hohbergstraße ein Skoda Octavia angefahren. Der Verursacher hatte sich unerkannt aus dem Staub gemacht. Der Skoda wurde an der Front beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt 1500 Euro.

Wildschwein verursacht Unfall: Röllbach

Am frühen Freitagmorgen hat eine Wildsau, die spontan die Fahrbahn überquerte, einen Unfall verursacht. Es war dabei zu einem Zusammenstoß mit einem Volvo gekommen. Die Wildsau überlebte den Unfall nicht. Der Volvo musste abgeschleppt werden.

Polizei Obernburg/red