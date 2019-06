Auffahrunfall mit einer Verletzten in Altfeld

Die Fahrerin des vorderen Autos kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt circa 13.000 Euro.

Parkrempler: Marktheidenfeld

Beim Ausparken hat ein 80-jähriger Auto-Fahrer gestern gegen 18 Uhr ein beige farbenes Auto touchiert. Da er keinen Schaden beim anderen Fahrzeug feststellen konnte, setzte er seine Fahrt fort. Er kam dann aber zur Polizeiinspektion Marktheidenfeld und meldete den Unfall. Leider hat sich der Fahrer das andere Kennzeichen nicht notiert.

Zwei versuchte Diebstähle von Auto-Rädern: Triefenstein

In der Zeit von 03.06.19 bis 04.06.2019 versuchten unbekannte Täter die Räder an einem Citroen C 4 zu entwenden. Dadurch wurde die Felge vorne links beschädigt. Sachschaden circa 500 Euro. Im gleichen Zeitraum wurden von einem weiteren Fahrzeug, VW Tiguan, die Sicherheitskappen an einer Felge abgeschraubt auch hier sollten die Räder entwendet werden. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet um sachdienliche Hinweise Telefon 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/red