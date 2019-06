Auffahrunfall in der Würzburger Straße

Der Fahrer eines Smart musste wegen Rotlicht an der dortigen Lichtzeichenanlage warten. Ein Fiat-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Smart auf. Der 50-jährige Fahrer des Smart wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro

Betrunken Fahrzeug gelenkt

Bei einer Verkehrskontrolle in der Ebersbacher Straße wurde gegen 23.25 Uhr bei einem 18-jährigen Aschaffenburger, der mit seinem VW unterwegs war, ein Alkoholwert von 1,44 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Der junge Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Reifen am Fahrrad entwendet

Ein bislang Unbekannter entwendete im Zeitraum von Donnerstag 16 Uhr bis Freitag 7 Uhr die Reifen eines am Agathaplatz abgestellten Fahrrads. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Aschaffenburg zu melden, Tel. 06021/857-0.

Kreis Aschaffenburg

Unfall mit Fahrradfahrer in Goldbach

Am Freitag gegen 18.45 Uhr kam es am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der Fahrer eines VW den Fahrradfahrer, welcher den Kreisverkehr bevorrechtigt befuhr und nahm ihm die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Am VW entstand Sachschaden.



