Auffahrunfall in Würzburger Straße

Ein 78-jähriger Fahrer eines BMW musste seinerseits um eine Kollision mit einem vorausfahrenden Fahrzeug zu verhindern auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Ein ihm hier entgegenkommender 36-Jähriger konnte seinen BMW gerade noch rechtzeitig zum Stehen bringen, allerdings konnte ein hinter ihm fahrender 32-jähriger VW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den BMW des Vorausfahrenden auf. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Personenschaden war glücklicherweise nicht zu beklagen.

Sachbeschädigung durch Graffiti: Goldbach

In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen wurden an einem in der Winkelstraße am Fahrbahnrand abgestellten Kleintransporter durch bislang unbekannte Täter mehrere Graffitischmierereien angebracht. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Polizei Aschaffenburg/red