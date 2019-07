Auffahrunfall in Motorradgruppe - Ein Fahrer schwer verletzt

Eine achtköpfige Gruppe mit Motorradfahrern befuhr gegen 18.10 Uhr die Kreisstraße MSP 32 von Kreuzwertheim in Richtung Röttbach. Der Piaggio-Fahrer fuhr auf einen gleichaltrigen Suzuki-Fahrer auf. Dieser hatte als Kopf der Gruppe auf die anderen Fahrer warten wollen, was der Piaggio-Fahrer zu spät erkannte. Der Suzuki-Fahrer konnte sich noch mit einem Sprung vom Kraftrad retten, der Auffahrende allerdings nicht. Der Gesamtsachschaden beträgt 2000 Euro.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - keine Verletzten

Marktheidenfeld-Altfeld, Lkr. Main-Spessart. 3000 Euro Sachschaden entstanden am Sonntag, gegen 11.45 Uhr, bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 8. Nach Angaben beider Autofahrer hatten beide grünes Licht. Der 57-jährige Fahrer eines Land Rovers kam aus Richtung Michelrieth und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Tankstelle überqueren. Nach seinen Angaben hielt er zunächst an der roten Ampel an und fuhr nach Umschalten auf grün los. Von der Autobahn kommend befuhr eine 59-jährige Mercedesfahrerin die Bundesstraße 8 in Richtung Marktheidenfeld. Auch sie gab an, bei Grünlicht gefahren zu sein.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Marktheidenfeld Zeugen, sich unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Stark alkoholisierter Autofahrer verletzt sich bei Unfall

Esselbach, Lkr. Main-Spessart. Mit 2,96 Promille verunfallte ein 18-jähriger Autofahrer und verletzte sich dabei leicht. Der junge Mann kam am Sonntagmorgen gegen 8.15 Uhr von einer privaten Party und fuhr die Hauptstraße ortsauswärts. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und überfuhr einen Verkehrsleitpfosten. Anschließend verlor er in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen, kam erneut von der Fahrbahn ab und fuhr einen etwa drei Meter hohen Grünhang hoch. Der Verletzte wurde zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Juliusspital nach Würzburg gebracht. Am nicht mehr fahrbereiten VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die ausgelaufenen Motorenflüssigkeiten wurden durch neun Mann der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf abgebunden.

ves/Polizei Marktheidenfeld