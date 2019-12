Auffahrunfall in Mömbris - Frau leicht verletzt

Gegen 17.10 Uhr am späten Sonntagnachmittag fuhr ein 18-jähriger Subaru-Fahrer aus Unachtsamkeit an der Einmündung der Staatsstraße 2309 in die Staatsstraße 2305 zwischen Mömbris und Schimborn auf den dort haltenden Audi einer 26-jährigen Frau auf. Diese wurde hierdurch leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig zum Arzt begeben. Der Sachschaden an den beiden Wagen beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Weihnachtsdeko in Krombach zerstört

Krombach, Lkrs. Aschaffenburg. Kurz nach 19.30 Uhr am Sonntagabend teilte ein Anwohner der Holzgasse der Polizei mit, dass gerade drei Jugendliche seinen im Vorgarten aufgestellten beleuchteten Schneemann herausgerissen und kaputt gemacht hätten. Als er die drei daraufhin ansprach, liefen sie mit dem Ausruf: „Unser Bus fährt gleich!“ davon. Im Rahmen der Fahndung konnten sie dann tatsächlich in der Nähe der Grundschule angetroffen und vom Geschädigten wiedererkannt werden. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Außerdem müssen sie auch den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 70 Euro erstatten.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau