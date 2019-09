Auffahrunfall in Lohr - Drei Autos beschädigt

Ein 36-jähriger Polo-Fahrer erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 26-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt bremste und fuhr auf diese auf. Dies wiederum bemerkte eine dahinter fahrende 50-jährige Polo-Fahrerin zu spät und fuhr ebenfalls auf das Heck ihres Vordermanns auf. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde durch die Zusammenstöße niemand. Der Sachschaden der beiden Unfälle beläuft sich auf ca. 14 000 Euro.

Mit Drogen im Zug unterwegs

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montag, gegen 09:10 Uhr, führte eine Streife der Bundespolizei eine Personenkontrolle in einem Regionalzug kurz vor dem Lohrer Bahnhof durch. Bei dem 19-Jährigen konnte im mitgeführten Rucksack eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Der junge Mann wurde zur Aufnahme einer Streife der Lohrer Polizei übergeben. Diese stellten das Betäubungsmittel sicher. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der 19-Jährige Lohrer nach Hause gehen.

Verkehrsunfallflucht in Lohr

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart In Lohr in der Kaplan-Höfling-Straße 13 fuhr am Montagmittag, zwischen 11:30 und 12:30 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die Hauswand der dortigen Garage. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacher um ein größeres Fahrzeug (Transporter, Kleinlaster) handelt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne den Unfall zu melden. Der entstandene Sachschaden an der Mauer wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Die Polizei Lohr sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/87410.

46-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Sommerberg in Lohr wurde am Montagabend, gegen 21:20 Uhr, ein Pkw-Fahrer von einer Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem 46-jährigen Audi-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

dc/Bericht der Polizei Lohr