Auffahrunfall in Laudenbach: Fünf Personen verletzt

Gegen 18.40 Uhr befuhr eine VW-Fahrerin die B469 von Miltenberg in Richtung Obernburg. Auf Höhe der Ampel in Laudenbach musste der vor ihr fahrende Opel-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte die VW-Fahrerin zu spät und fuhr ungebremst in das Heck auf. Dadurch wurde der Opel rund zehn Meter in die Kreuzung hineingeschleudert. Alle vier Insassen des Opels, darunter zwei Kinder, wurden verletzt, ebenso die Verursacherin. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Freiwillige Feuerwehr Laudenbach musste zur Absicherung und Fahrbahnreinigung herangezogen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

Diebstahl von Stehtischen

Eichenbühl. Vier Stehtische mit integriertem Sonnenschirmen entwendeten Unbekannte am Samstag zwischen 2 und 4 Uhr vom Festplatz des Bergrennens. Die Tische standen im Außenbereich des Festzelts auf der Zeltrückseite und haben einen Gesamtwert von rund 600 Euro.

Diebstahl eines Pavillons

Eichenbühl. Vom Festplatz des Bergrennens wurde am Samstag, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr bis Sonntag, 7.30 Uhr, ein Werbepavillon des AVD entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Unfallflucht

Eichenbühl. Auf einem Wiesenparkplatz neben der Rennleitung des Bergrennens wurde ein geparkter Opel angefahren. Die Tatzeit lässt sich von Samstag 16 Uhr bis 20.15 Uhr eingrenzen. Der Unbekannte, der eventuell einen Geländewagen fuhr, hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Geringe Menge Rauschgift aufgefunden

Miltenberg. Rund 1,3 Gramm Amphetamin sowie eine geringe Menge Haschisch-/Tabakgemisch wurde bei einer Kontrolle eines Golfs am Sonntagabend Im Vollmer aufgefunden. Der 26-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Eine Blutentnahme wird Klarheit über die zu sich genommenen Drogen bringen.

Polizei Miltenberg/mm