Auffahrunfall in Karlstadt - 7.000 Euro Schaden

Ein 37-jähriger Autofahrer hatte dort zu spät bemerkt, dass vor ihm ein Auto verkehrsbedingt abgebremst wurde und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000.- Euro.

Zusammenstoß bei Wendemanöver

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag versuchte gegen 10:05 Uhr ein 67-jähriger Autofahrer in Karlstadt, in der Einmündung Am Lenker/Gemündener Str., seinen Pkw zu wenden. Da er das Wendemanöver nicht in einem Zug durchführen konnte setzte er in der Einmündung mit seinem Fahrzeug zurück und übersah dabei einen ihm in der Einmündung nachfolgenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500.- Euro entstand.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt