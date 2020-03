Auffahrunfall in Großwelzheim

Am Freitagmittag gegen 13:15 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Seat die Spessartstraße in Karlstein, Ortsteil Großwelzheim. An der Einmündung Bruchhäuser Weg musste er verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, da ein anderes Fahrzeug aus dem Bruchhäuser Weg in die Spessartstraße einbog. Das Abbremsen des Seat-Fahrers bemerkte eine nachfahrende 48-Jährige mit ihrem Opel zu spät und fuhr auf den Seat auf. Es wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Der entstandene Sachschaden hält sich in Grenzen. Er wird auf 1000 Euro geschätzt.

Vorfahrt missachtet

Schöllkrippen. Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Mitsubishi aus dem Parkplatz eines Supermarktes in die Aschaffenburger Straße ein. Dabei übersah sie eine 68-Jährige mit ihrem Mercedes, die ihrerseits die Aschaffenburger Straße entlang fuhr und somit Vorfahrt hatte. Auch hier blieb es glücklicherweise bei einem Sachschaden. Dieser wird auf 4000 Euro geschätzt.

Polizei Alzenau