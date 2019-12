Auffahrunfall in Gemünden

Beim Anfahren musste sie dann nochmals abbremsen. Der nachfolgende 27-jährige Fahrer eines Lkw erkannte dies zu spät und fuhr leicht auf den Pkw Peugeot der 40-Jährigen auf.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.600,- Euro.

Schönau: Leitplanke touchiert

Am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr fuhr ein 20-jähriger Autofahrer von Gemünden kommend in Richtung Schönau. Dabei kam er aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Er streifte die Leitplanke und beschädigte so seine komplette linke Fahrzeugseite. An der Leitplanke ist augenscheinlich kein Sachschaden entstanden. Der Schaden am Pkw BMW wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Rieneck: In Graben geschleudert und geflüchtet

Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr wurde der Polizei Gemünden a. Main ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Richtung Rieneck mitgeteilt. An der Unfallstelle angekommen, konnten die Beamten zunächst nur Trümmerteile auf der Straße sowie ein Kfz-Kennzeichen auffinden. Das Unfallfahrzeug wurde kurze Zeit später auf einem nahegelegenen Feldweg festgestellt. Aufgrund der Feststellungen vor Ort und Angaben von Zeugen dürfte sich der Unfall wie folgt zugetragen haben: Ein 45-jähriger Autofahrer fuhr gegen 20:55 Uhr auf der oben genannten Staatsstraße. Die Fahrbahn war zu dieser Zeit schneebedeckt. Der Pkw geriet ins Schleudern, prallte in die Leitplanke auf der Gegenfahrbahn und schleuderte anschließend auf die rechte Fahrspur zurück. Dort geriet der Pkw Ford in die Böschung und kippte auf die Fahrerseite um.

Der Fahrer konnte sich eigenständig und unverletzt aus dem total beschädigten Auto befreien. Ein hinzukommender Verkehrsteilnehmer schleppte dann das Fahrzeug mittels Seilwinde auf den Waldweg, wo das Fahrzeug schließlich aufgefunden wurde.

Der 45-jährige Autofahrer begab sich anschließend nach Hause, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro ausgegangen.

Aufgrund des aufgefundenen Kennzeichens konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt und an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Der 45-Jährige wird wegen Verkehrsunfallflucht angezeigt.

Internetbetrug im Landkreis Main-Spessart

Eine 34-jährige Frau kaufte Anfang Dezember in einem Internet-Shop „EU-Outlet24.com“ ein Spiel für eine Nintendo Switch in Höhe von 34,- Euro. Die Zahlung war nur per Vorauskasse oder Kreditkarte möglich. Nach der Zahlung bekam sie noch eine Bestellbestätigung. Der Shop war danach nicht mehr erreichbar.

Recherchen ergaben, dass das Geld auf einem irischen Konto gelandet ist und alle Daten auf der Rechnung nur Fakedaten waren.

Mittelsinn: Wildunfall

Am Mittwochmorgen gegen 07.40 Uhr befuhr ein 37-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 2304 von Mittelsinn in Richtung Burgsinn. Etwa einen Kilometer nach Mittelsinn querte ein Reh die Straße. Dieses wurde vom Pkw BMW des 37-Jährigen erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich erheblicher Sachschaden von geschätzt mindestens 5.000 Euro.

vd/Polizei Gemünden