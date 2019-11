Auffahrunfall in Amorbach

Die Insassen blieben unverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf 8.000 Euro.

Nach Unfallflucht roter Kombi gesucht

Bürgstadt: Am Dienstag, kurz nach 19:00 Uhr, befuhr eine Golf-Fahrerin die Staatsstraße 2310 von Miltenberg kommend, in Richtung Freudenberg. Auf Höhe der Einmündung zur neuen Mainbrücke kam ihr ein weinroter Kombi entgegen, welcher nach links in Richtung Mainbrücke abbog und somit der Golf-Fahrerin die Vorfahrt nahm. Diese wollte noch ausweichen, touchierte jedoch den roten Kombi. Der noch unbekannte Fahrer des roten Pkws hielt kurz an, setzte jedoch seine Fahrt fort. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Autofahrer übersieht Radfahrer

Miltenberg: Am Dienstag, gegen 06:30 Uhr, wollte ein Opel-Fahrer von der östlichen Brückenabfahrt kommend, die Mainstraße überqueren. Dabei übersah er einen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 54-jährige Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und musste vom BRK ins Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro.

vd/Polizei Miltenberg