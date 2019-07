Auffahrunfall im Kreisverkehr in Goldbacher Straße in Aschaffenburg

Eine 45-jährige Smart-Fahrerin musste noch im Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die 52-jährige Verkehrsteilnehmerin dahinter zu spät, weshalb sie mit ihrem Golf gegen das Heck des Smarts prallte. Infolge des Zusammenstoßes wurde die Smart-Fahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beider Fahrzeuge beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Betrag.

Stadt Aschaffenburg

Unbekannter Verkehrsteilnehmer flüchtet nach Zusammenstoß mit geparktem Pkw

Bereits am Donnerstagmorgen musste der 67-jährige Halter eines Opels feststellen, dass sein Pkw, der im Parkhaus der City Galerie abgestellt war, an der vorderen, rechten Front beschädigt wurde. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß wohl mit seinem Fahrzeug an den geparkten, grünen Opel, Vectra und verließ das Parkhaus. Tatort war die unterste Ebene des Parkhauses. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf Donnerstag den 25.07.2019 von 09:45 Uhr bis 12:30 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht gegen den noch unbekannten Fahrer.

Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Drogenaufgriff beim Pompejanum

Am Samstagabend konnte die Polizei bei einer Personenkontrolle in der Parkanlage des Pompejanums eine geringe Menge an Marihuana auffinden und sicherstellen. Die Fußstreife ist auf die Personengruppe aufmerksam geworden, da diese unbehelligt auf einer Parkbank sitzend einen Joint rauchten. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei einer Person ein weiterer Joint aufgefunden werden. Den Besitzer erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Vier Ladendiebe auf frischer Tat gefasst

Im Verlauf des vergangenen Samstages konnten im Stadtgebiet insgesamt vier Ladendiebe bei der Tatausführung beobachtet und anschließend gefasst werden. Zunächst versuchten zwei stark alkoholisierte Personen in einem Baumarkt in der Kulmbacher Straße mehrere Werkzeuge im Wert von über 300 Euro zu entwenden. Beide konnten jedoch vom dortigen Ladendetektiv beobachtet und der Polizei übergeben werden. Auch in der Würzburger Straße konnte der aufmerksame Ladendetektiv eines Supermarktes eine Person beobachten, die die Verpackung eines Kopfhörers aufriss, den Inhalt einsteckte und anschließend den Kassenbereich passierte. Der Dieb konnte ebenfalls durch die hinzugezogene Streife kontrolliert werden. Zuletzt konnte in einer Drogerie in der Fabrikstraße ein Ladendieb bei der Tatausführung beobachtet und der Polizei zugeführt werden. Alle vier erwarten nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Unbekannter beschädigt Fensterscheibe der Stadtbibliothek

Am Samstagmorgen konnte an der Stadtbibliothek am Schloßplatz eine beschädigte Fensterscheibe festgestellt werden. Diese wurde wohl in der vorangegangenen Nacht durch einen unbekannten Täter mit einer Glasflasche eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Kreis Aschaffenburg

Ferrari kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am Samstagmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2312 zwischen Oberbessenbach und Mespelbrunn ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 49-jährige Fahrer eines Sportwagens verlor in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Gefährt und kam nach links von der Fahrbahn ab. Durch den Aufprall mit der dortigen Böschung überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und anschließend seine Beifahrerin aus dem Wagen ziehen. Beide Insassen wurden vor Ort durch den hinzugezogenen Notarzt behandelt und leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zudem musste die Feuerwehr Hessenthal die Ortsverbindung während der Unfallaufnahme komplett sperren. Nachdem das Unfallfahrzeug, an dem ein Sachschaden im mittleren, fünfstelligen Bereich entstand, geborgen war, wurde die Strecke wieder freigegeben.

Polizei Aschaffenburg/mkl