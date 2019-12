Auffahrunfall auf regennasser Fahrbahn in Sulzbach

Zur Unfallzeit war ein Kleinwallstädter mit seinem VW auf einen vorausfahrenden grauen Mercedes aufgefahren. Dessen Fahrerin hatte verkehrsbedingt anhalten müssen. Der nachfolgende Caddyfahrer bemerkte dies zu spät und rutschte auf der regennassen Fahrbahn auf den stehenden Mercedes auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Lichterketten entwendet

Mömlingen, Hauptstraße. Noch Unbekannte haben am Sonntag früh gegen 05.00 Uhr am Rathausvorplatz eine Lichterkette entwendet. Die vermtulich jugendlichen Täter hatten sich vor dem Rathaus aufgehalten und in ihrem Übermut die Lichterkette von dem dort aufgestellten Christbaum heruntergerissen und mitgenommen. Es konnten zwei junge Männer beobachtet werden, die anhand der Beschreibung eventuell ermittelt werden können. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 250 Euro.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg