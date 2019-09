Auffahrunfall auf der A45 - Zwei Verletzte - VW-Touran-Fahrer flüchtet

Gegen 20.30 Uhr war ein 18-jähriger Toyota-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Gießen unterwegs, als ihm zwischen den Anschlussstellen Karlstein und Alzenau Mitte nach ersten Erkenntnissen ein VW Touren in das Heck prallte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in die Außenleitplanke und kam schließlich auf der Standspur und dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Der VW-Fahrer hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch weiter fort, ohne sich weiter um den Unfall und die beiden Verletzten im Toyota zu kümmern. Seine Fahrt endete wenige Kilometer weiter an der Anschlussstelle Mitte. Hier fand die Polizei den verlassenen Touran auf. Der Fahrer war jedoch nicht mehr aufzufinden.

Sowohl der Toyota-Fahrer, wie auch seine Mitfahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide wurden nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt und dem Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert.

Da nicht auszuschließen war, dass auch der vermeintliche Unfallverursacher verletzt wurde kam die Drohne der Feuerwehr Karlstein zum Einsatz um den Nahbereich abzusuchen. Auch mehrere Polizeistreifen suchten nach dem Flüchtigen.

Die Feuerwehren aus Karlstein und Hörstein sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn.

Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen.

Beide Fahrzeuge haben vermutlich nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der VW Touren wurde zur weiteren Spurensicherung und Fahrerermittlung sichergestellt.

Die Polizei bittet eventuelle Unfallzeugen, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter 06021/857-2530 in Verbindung zu setzen.

rah