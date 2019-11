Auffahrunfall auf der A3: 67-Jähriger verletzt

Am Dienstag befuhr gegen 18 Uhr ein 23-Jähriger aus dem Kreis Aschaffenburg die A3 in Richtung Würzburg. An der Anschlussstelle Hösbach verließ er mit seinem Gespann, bestehend aus einem Pkw Daimler mit Anhänger, die Autobahn. Aufgrund der nachfolgenden Verkehrsampelschaltung stand der Verkehr im Abfahrtsbereich. Dies erkannte der 23-Jährige offensichtlich aus Unachtsamkeit nicht, fuhr auf den vor ihm stehenden Skoda Fabia auf und schob diesen wiederum auf den davor stehenden Citroen. Der 67-Jährige Fahrer des Skoda wurde hierbei leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 18000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Rechte von zwei Abbiegestreifen das Anschlussstelle Hösbach gesperrt werden, hierdurch kam es zeitweise zu Rückstauungen.

kev/Verkehrspolizei Aschaffenburg