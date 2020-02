Auffahrunfall auf dem Aschaffenburger Ostring - Ein Verletzter

Am Montagmorgen, gegen 10 Uhr, befuhr ein VW Touran den Ostring in Fahrtrichtung Schönbornstraße. Als ein vorausfahrender VW Caddy verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremste, fuhr ihm der VW Touran auf. Der 51-jährige Touran-Fahrer erlitt durch die Wucht des Aufpralls eine Rückenverletzung. Die Rettungskräfte verbrachten ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

dc/Meldung der Polizei Aschaffenburg