Auffahrunfall auf B8 bei Kleinostheim - zwei Verletzte

Dies nahm der nachfolgende Fahrer eines Mini Cooper zu spät wahr und fuhr der Skoda-Fahrerin hinten auf. Beide Fahrzeugführer erlitten diverse Prellungen und mussten von den Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Autos wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Wildunfall

Stockstadt. Am Dienstag, gegen 02:40 Uhr, befuhr eine Sattelzugmaschine die Bundesstraße 26 in Richtung Babenhausen. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Das Tier verstarb sofort an der Unfallörtlichkeit. An der Sattelzugmaschine entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Täter beschädigt Baustellenfahrzeuge

Heigenbrücken. Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Freitag, 14:00 Uhr bis Dienstag, 06:45 Uhr einen Raupenbagger und einen Aufenthaltscontainer. Diese waren auf einer Baustelle im Hüttenwiesenweg abgestellt. Der unbekannte Täter warf mittels tatorteigenem Schotterstein eine Scheibe des Raupenbaggers ein. Des Weiteren wurde der Türgriff des Containers ausgehebelt. Tatwerkzeug war hierbei ein Stahlrohrpfosten. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem festgestellt, dass die beiden Dieseltanks eines Radladers und einer Erdbauwalze geleert wurden. Der bisher bekannte Schaden wird auf über 3500 Euro geschätzt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

ves/Meldung der Polizei Aschaffenburg