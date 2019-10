Auffahrunfall auf A3 bei Weibersbrunn: Eine Person leicht verletzt

Der Fahrer eines Seats musste sein Fahrzeug,bedingt der Fahrbahneinengung und Wegnahme eines Fahrstreifens im Baustellenabschnitt Rohrbuchbrücke,bis zum Stillstand abbremsen. Eine dahinter fahrende Skoda-Fahrerin erkannte den stehenden Seat zu spät und fuhr auf diesen auf.Die beiden Insassen des Seats erlitten ein Schleudertrauma und wurden vorsorglich ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Es kam infolge des Verkehrsunfalls für die Dauer von 45 Minuten zu erhöhtem Verkehrsaufkommen bis hin zum stockenden Verkehr in Richtung Frankfurt, wodurch sich die Anfahrt in das verlängerte Wochenende für einige Verkehrsteilnehmer verzögerte.

Vorfahrtverstoß A3 - Auto gegen Lkw

Aschaffenburg. Gegen 18.00 Uhr kam es an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost in Fahrtrichtung Nürnberg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw mit einem Gesamtschaden von ca. 3500EURO.Eine 59-jährige Golffahrerin war an der Autobahnauffahrt Aschaffenburg-Ost vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn in Richtung Nürnberg aufgefahren und übersah ein auf dem rechten Fahrtstreifen befindliches Lkw-Anhänger-Gespann. Die vorfahrtsberechtigte Fahrerin des Lkw konnte ein Auffahren auf den VW Golf nicht mehr vermeiden. Infolge des Zusammenstoßes wurde das Heck des Golfs und die Front des MAN beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Fahrerin des Golfs erwartet, neben den Reparaturkosten, nun auch ein Bußgeldbescheid

Kontrolle eines BMW führt zu fehlender Haftpflichtversicherung und Betäubungsmittel

In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag wurde auf der A3 ein mit drei Personen besetzter Pkw BMW kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass zum Kontrollzeitpunkt für das Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Bei einer weiteren Überprüfung und Durchsuchung wurden die Beamten im mitgeführten Reisegepäck fündig. So hatte ein Insasse verbotenerweise Betäubungsmittel mitgeführt. Nach erfolgter Sicherstellung und Anzeigenaufnahme konnten die drei jungen Männer ihre Reise Richtung Süden, mit dem entstempelten BMW,nun auf einem Anhängerverladen, fortsetzen.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach