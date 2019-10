Auffahrunfall auf A3 bei Stockstadt - Opel-Fahrer verletzt

Am Mittwoch, gegen 17 Uhr musste der Fahrer eines Opel Zafira auf der A3 in Richtung Nürnberg bei Stockstadt verkehrsbedingt abbremsen. Die 20-Jährige Fahrerin eines nachfolgenden Opel Vectra erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr auf das Heck des Zafira auf. Der Fahrer des Zafira wurde durch den Aufprall leicht verletzt, beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Fehler beim Auffahren auf die A3

Kleinostheim, Kreis Aschaffenburg. Am Mittwoch wollte gegen 15:15 Uhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw bei Kleinostheim von der B8 auf die A3 in Richtung Nürnberg auffahren. Hierbei kam er zu weit nach rechts und stieß in die Außenleitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Aschaffenburg. Am Mittwoch, gegen 10:50 Uhr befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Opel die A3 in Richtung Frankfurt. Etwa Höhe Aschaffenburg wechselte sie vom mittleren auf den linken der drei Fahrspuren und übersah hierbei offensichtlich den Pkw VW eines 57-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt unmittelbar hinter der Opelfahrerin auf der linken Spur fuhr. Der 57-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr aufgrund des Spurwechsels auf das Heck des Opels auf. Bei Pkws waren in Folge des Aufpralls nicht mehr fahrbereit, sie kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Zwecks Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die Autobahn daraufhin kurzzeitig voll gesperrt werden, anschließend floss der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbei. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt ins Krankhaus eingeliefert, die Pkws mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 19000 Euro. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Es kam infolge des Unfalles zu leichten Stauungen in dem Bereich der Autobahn.

Ohne Führerschein mit Rauschgift auf Motorrad unterwegs

Hösbach, Kreis Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines 48-Jährigen Motorradfahrers wurde am Mittwoch, gegen 13:45 Uhr auf der A3 bei Hösbach eine geringe Menge Betäubungsmittel, sowie zwei verfälschte Führerscheine aufgefunden. Eine Überprüfung ergab, dass der Herr keinerlei gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden, der Mann muss sich unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

