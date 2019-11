Auffahrunfall: Mit Verletzungen ins Krankenhaus

Am Kreisverkehr in der Miltenberger Straße musste am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, eine Audi-Fahrerin abbremsen. Ein dahinter fahrender Fiat-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die Audi-Fahrerin wurde beim Aufprall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus Erlenbach eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Ohne Führerschein unterwegs

Miltenberg. Am Donnerstag, gegen 2.45 Uhr wurde in der Riesengebirgsstraße der Fahrer eines Daimler kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und den Pkw ohne Wissen des Halters benutzte. Dessen nicht genug, wurden noch drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Der junge Mann aus Miltenberg muss sich nun u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Drogen aufgefunden

Miltenberg. Bei der Kontrolle eines jungen Mannes gegen 21.30 Uhr am Mittwoch in der Nikolaus-Fasel-Straße wurden ca. 1,9 Gramm Marihuana aufgefunden. Gegen den 18-jährigen aus Miltenberg stammenden Schüler wird eine Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Radfahrer stürzt

Kleinheubach. Am Mittwoch, gegen 22.45 Uhr, wurde die Polizei verständigt, dass im Mittelgewann soeben ein Verkehrsunfall mit einem gestürzten Radfahrer passiert und ein beteiligter Autofahrer flüchtig sei. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass die Mitteilung so nicht stimmte. Ein 29-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad unterwegs, kam allerdings aufgrund seiner Alkoholisierung zu Sturz. Er blieb glücklicherweise unverletzt, jedoch ergab ein Alko-Test einen Wert von 1,64 Promille. Daraufhin wurde bei dem Kleinheubacher eine Blutentnahme veranlasst wurde. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Sachbeschädigung an Pkw

Großheubach. In einem von der Straße nicht einsehbaren Hof in der Mainstraße zerkratzte ein bisher Unbekannter einen Pkw im Bereich der Beifahrerseite. Der Sachschaden schlägt mit einigen hundert Euro zu Buche. Die Tatzeit lässt sich zwischen Dienstag, 13.00 Uhr und Mittwoch, 11.00 Uhr eingrenzen.

