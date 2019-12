Auffahrunfälle im Main-Spessart-Kreis

Ein 29-jähriger Autofahrer bemerkte dort zu spät, dass der vor ihm fahrende Pkw verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Am Montag musste gegen 07:20 Uhr ein Autofahrer im Kreisverkehr an der Mainbrücke in Zellingen verkehrsbedingt auf Höhe der Ausfahrt in Richtung Duttenbrunn anhalten. Die hinter ihm fahrende 22-jährige Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

Wegen kreuzenden Wildschweinen gebremst, Pkw überschlägt sich

Billingshausen, Lkr. Main-Spessart. Zwischen Billingshausen und Zellingen querten in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen Mitternacht vor dem Pkw einer 27-jährigen Autofahrerin zwei Wildschweine die Fahrbahn. Die Frau vollzog mit ihrem Fahrzeug eine Vollbremsung um die Tiere nicht zu erfassen. Dabei geriet der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Die Fahrerin und deren Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

