Auffahrunfälle auf der A3 verursachen Staus am Freitag bei Bessenbach und Marktheidenfeld

Hierbei ereignete sich auf Höhe von Bessenbach ein weiterer Auffahrunfall. Der Fahrer eines BMW fuhr dabei um 16.40 Uhr auf einen VW auf, dessen Fahrerin verkehrsbedingt abgebremst hat. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 350 Euro.

Marktheidenfeld - Schaden in Höhe von 4500 Euro entstand bei einem Unfall am Freitag. Ein 45-Jähriger war mit einem Lkw und Anhänger um 06.10 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs, bemerkte zu spät, dass ein Autofahrer aufgrund des stockenden Verkehrs abbremsen musste und fuhr auf den Wagen auf. Die Fahrer blieben unverletzt, die Fahrzeuge fahrbereit.

Marihuana sichergestellt

Waldaschaff - Ein VW Passat mit österreichischer Zulassung geriet am Freitagvormittag ins Visier einer Zivilstreife der Verkehrspolizei. Bei der Kontrolle um 09.45 Uhr konnten die Beamten im Rucksack eines 33-Jährigen eine geringe Menge Marihuana auffinden und sicherstellen. Da der Mann keine Drogen konsumiert hatte, konnte er nach Abschluss der Sachbearbeitung weiterfahren.

mkl/VPI Aschaffenburg