Auf dem Nachhauseweg vom Voksfest: 22-Jähriger von drei Männern attackiert

Ein 22-Jähriger der sich zu Fuß auf dem Nachhauseweg vom Volksfest befand, wurde in der Stadtbadstraße von einer dreiköpfigen Gruppe junger Männer attackiert und erlitt hierbei eine Platzwunde am Kopf. Von den Täter, die allesamt etwa im gleichen Alter gewesen sein sollen, ist bislang nur bekannt, dass einer weiß, die beiden anderen dunkel gekleidet gewesen sein sollen. Zur Klärung der Tat ist die Polizei auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Stadt Aschaffenburg

Hoher Sachschaden nach Rotlichtverstoß

Zu einem schadensträchtigen Unfall kam es am Samstagmorgen, gegen 10:20 Uhr, im Kreuzungsbereich der Aschaff- und der Dyroffstraße. Eine 40-jährige Opelfahrerin fuhr an der ampelgeregelten Kreuzung offenbar bei Rotlicht, von der Dyroffstraße kommend, in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem Mercedes. Glücklicherweise wurden weder die Unfallverursacherin, noch der 68-jährige Mercedesfahrer verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen ca. 13.500,- € betragen.

Auffahrunfall an roter Ampel - Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Gegen 19:05 Uhr wurde der Polizei am Samstagabend eine Verkehrsunfallflucht in der Schönbornstraße mitgeteilt. Dort musste eine 61-Jährige aufgrund einer roten Ampel mit ihrem Toyota anhalten. Es kam zu einer Kollision mit einem hinter ihr fahrenden Renault, der nicht rechtzeitig abgebremst wurde. Der Renaultfahrer machte sich unmittelbar nach dem Unfallgeschehen aus dem Staub. Jedoch konnte ein unbeteiligter Zeuge das Kennzeichen des Unfallverursachers erkennen, so dass der verantwortliche Fahrzeugführer demnächst feststehen dürfte. Die Schadenshöhe am Toyota dürfte ca. 2.000,- € betragen.

Unbekannter beschädigt Außenspiegel

Eine Sachbeschädigung, die sich bereits am Freitag, zwischen 15:00 und 17:10 Uhr auf einem Parkplatz in der Alois-Alzheimer-Allee ereignet hat, wurde am Samstag bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zur Anzeige gebracht. Ein unbekannter Täter hatte offenbar den rechten Außenspiegel eines abgestellten, silberfarbenen BMW abgetreten und einen Schaden von ca. 280,- Euro verursacht. Zeugen, die zu der Tat Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Jugendlicher flüchtet nach Ladendiebstahl

Ein 16-Jähriger wurde am Samstag, gegen 13:50 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft der City-Galerie beim Diebstahl einer Badehose im Wert von knapp 10,- € beobachtet. Nachdem er darauf angesprochen wurde, ergriff der Jugendliche zu Fuß die Flucht. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte er von einer Zivilstreife der Bundespolizei vorläufig festgenommen und einer Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg übergeben werden. Den jungen Mann, der in Obhut seines Vaters gegeben wurde, erwartet nun eine Anzeige.

Pkw-Aufbruch am Waldfriedhof

Zwischen 12:00 und 13:00 Uhr wurde am Samstag auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs ein dort abgestellter VW Golf aufgebrochen und eine darin befindliche Geldbörse mit 60,- Euro Bargeld entwendet. Vom Täter fehlt bislang jede Spur, weshalb Zeugen der Tat gebeten werden, sich bei der Polizei in Aschaffenburg zu melden.

19-Jähriger tritt mehrere Außenspiegel ab

Eine weniger gute Idee hatte am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Miltenberg. Der junge Mann trat in der Löherstraße die Außenspiegel mehrerer geparkter Pkw ab. Der schlechte Scherz ist für ihn gleich aus zweierlei Gründen dumm gelaufen. Zum einen wurde er von Zeugen bei der Tat beobachtet, zum anderen wurde er erst ca. fünf Minuten vor der Tat von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg einer Kontrolle unterzogen, so dass seine Personalien bekannt sind. Für die entstandenen Schäden, die ca. 1.000,- Euro betragen, dürfte er demnächst sowohl straf- wie auch zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

Betäubungsmittelverstöße auf und im Umfeld des Volksfestes

Mehrere Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz wurden auf und im unmittelbaren Umfeld des Volksfestes festgestellt. Gegen 21:30 Uhr am Samstag wurde eine 18-Jährige mit einer geringen Menge Marihuana auf dem Realschuldgelände erwischt, ein 17-Jähriger war ca. eineinhalb Stunden später so dreist und konsumierte einen Joint völlig ungeniert seinen Joint bei laufendem Betrieb auf dem Veranstaltungsgelände. Einen 22-Jährigen erwischte es bei der Einlasskontrolle zum Bierzelt gegen 00:30 Uhr am Sonntagmorgen. Hier wurde auch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Gegen alle drei wird der Staatsanwaltschaft eine Anzeige vorgelegt.

Junger Mann missachtet Platzverweis und beleidigt Polizeibeamte

Ein 22-Jähriger, der durch den Sicherheitsdienst ein Betretungsverbot für das Volksfest ausgesprochen wurde, nachdem er zuvor negativ aufgefallen war, dachte wohl zunächst, sich daran nicht halten zu müssen. Daher wurden Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg hinzugezogen. Diese sprachen gegen den jungen Mann einen Platzverweis aus. Auch diesem kam er nicht nach. Statt das Gelände zu verlassen quittierte er die Maßnahme mit üblen Beleidigungen. Eine Nacht in der Ausnüchterungszelle, er hatte ca. 1,3 Promille, und eine Anzeige sind die Folge.

Landkreis Aschaffenburg

Leichte Verletzungen nach Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Sailauf. Leicht verletzt wurde ein 72-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag, gegen 12:50 Uhr, an der Kreuzung Zum Buscheck / Engländerstraße. Eine 60-jährige Daimlerfahrerin, übersah die herannahende Suzuki und fuhr trotz Wartepflicht in den Kreuzungsbereich ein. Durch den folgenden Zusammenstoß entstanden Sachschäden von insgesamt 5.000,- Euro. Der Motorradfahrer erlitt Schürfwuden.

Alkoholisiert gegen Hauswand - 20-Jähriger flüchtet von der Unfallstelle

Großostheim. Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend ist ein 20-Jähriger seinen Führerschein los. Der junge Mann hatte seinen Seat in der Goethestraße geparkt. Gegen 20:10 Uhr kollidierte er beim Ausparken mit einer Hauswand und fuhr anschließend davon. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Seats merken, so dass der Unfallverursacher kurze Zeit später zu Hause angetroffen werden konnte. Der Grund für den Unfall selbst dürfte der gleiche gewesen sein, wie der für die Unfallflucht. Der 20-Jährige wies bei einem Vortest eine Alkoholisierung von 1,1 Promille auf. Er Musste die eingesetzte Streife zur Durchführung einer Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben.

Polizei Aschaffenburg/mkl