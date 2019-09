Auf angeblichen Microsoft-Anrufer reingefallen

Nach Handlungsanweisung erlangte so der Fremde am Telefon Zugriff auf den PC des Angerufenen. Des Weiteren „verkaufte“ der Anrufer dem Geschädigten ein neues Microsoft-Zertifikat, da das alte nun ungültig sei, und erfragte dafür unter anderem die Kreditkartendaten. Der Angerufene erteilte dem Betrüger Auskunft und musste im Nachgang feststellen, dass mit seinen erlangten Daten Verfügungen über mehrere Hundert Euro von seinen Konten angewiesen wurden. Das betroffene Konto wurde gesperrt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei wiederholt davor, persönliche Daten an Unbekannte am Telefon herauszugeben. Seriöse Firmen melden sich nicht am Telefon, um persönliche sensible Daten ihrer Kunden wie Konteninformationen und dergleichen zu erlangen

Unzulässiger Baulärm

Kreuzwertheim, OT Wiebelbach, Lkr. Main-Spessart. Am späten Donnerstagabend wurde die Polizeiinspektion Marktheidenfeld über lauten Baulärm in der Spessartstraße informiert. Als die Streife gegen 23:50 Uhr auf dem Gelände einer Firma eintraf, war deutlicher Baulärm zu hören. Wie sich herausstellte, wurde eine etwa 12 Meter lange und 4 Meter breite Bodenplatte betoniert. Die Arbeiten wurden dann von Seiten der Beamten eingestellt.

Auto zerkratzt

Markt Triefenstein, OT Lengfurt, Lkr. Main-Spessart. 400 € Schaden verursachte ein unbekannter Täter an einem in der Spessartstraße geparkten silberfarbenen Audi Q5. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die hintere rechte Tür verkratzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Geparktes Auto leicht touchiert

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Lediglich 50 € Sachschaden entstanden an einem geparkten Mercedes 190 D. Die 80-jährige Fahrerin eines Opel Astra touchierte diesen am Donnerstag, um 10:20 Uhr, beim Ausparken in der Bronnbacher Straße. Es entstand ein kleiner Kratzer an der Stoßstange.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld