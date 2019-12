Auf Verkehrsinsel gelandet bei Karlstein

Offenbar aufgrund eines technischen Defekts landete ein VW-Fahrer am Donnerstagmorgen auf der Verkehrsinsel des Kreisverkehrs. Der 37-jährige Mann fuhr um 7 Uhr auf der Staatsstraße 3308 von Kleinostheim in Richtung Karlstein. Am Ortseingang bei dem dortigen Kreisel kam es zu einem technischen Defekt an seinem Auto. Da sich der Motor abschaltete und das Auto sich nicht mehr lenken ließ, fuhr der Fahrer auf die Verkehrsinsel. Das Fahrzeug wurde dabei im Frontbereich beschädigt, da er nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Parkrempler: Alzenau

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Brentanostraße entstand am Donnerstagmittag ein Schaden von 2.000 Euro. Gegen 12.30 Uhr wollte ein 77-jähriger Suzuki-Fahrer rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei übersah er den Toyota eines 43-jährigen Mannes, der gerade hinter ihm vorbeifuhr. Er stieß mit seiner hinteren Stoßstange gegen die rechte Seite des Toyota.

Bei Kontrolle Marihuana gefunden: Karlstein-Dettingen

Ein fehlendes Rücklicht wurde am Donnerstagabend einem 18-jährigen Radfahrer zum Verhängnis. Der Radler war einer Streife gegen 22 Uhr in der Schulstraße aufgefallen, da an seinem Rad das Rücklicht fehlte. Bei der anschließenden Kontrolle konnten knapp 5 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Gelände des Flugmodellsportclubs verwüstet: Geiselbach

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde das Gelände des Flugmodellsportclubs in Geiselbach mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter hatte das frei zugängliche Gelände an der Straße in Richtung Gelnhausen mit seinem Auto verwüstet, indem er mehrere Runden auf der nassen Wiese drehte. Dabei entstand ein Flurschaden von circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/ienc