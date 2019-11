Audi stößt in Kleinostheim gegen Opel: 27-Jährige an der Schulter verletzt

Am Mittwochmorgen, gegen 07:50 Uhr, befuhr ein Audi Q5 die Saaläckerstraße und ordnete sich zum Linksabbiegen in Richtung Aschaffenburg ein. Ein Opel Astra ordnete sich rechts neben ihm ein, um die Aschaffenburger Straße geradeaus überqueren zu können. Letztendlich fuhr der 53-jährige Audi-Fahrer geradeaus über die Kreuzung und in die Mainparkstraße ein. Es kam zur Fahrzeugberührung mit dem rechts neben ihm befindlichen Opel. Durch die Kollision wurde die 27-jährige Opel-Fahrerin leicht an der Schulter verletzt. Die Retter verbrachten sie in ein Krankenhaus. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Mercedes angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Dienstag, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr, einen Pkw Mercedes. Dieser war auf einem Parkplatz in der Maybachstraße abgestellt und weist nun einen Streifschaden am linken Fahrzeugheck auf. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

BMW beschädigt

Ein unbekannter Täter schlug in der Zeit von Montag, 17:00 Uhr bis Dienstag, 09:30 Uhr den rechten Außenspiegel eines Pkw BMW ab. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand der Antoniusstraße abgestellt.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

kev/Polizei Aschaffenburg