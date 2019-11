Audi-Fahrer mit 0,7 Promille auf der A3 unterwegs

Bei dem 41jährigen Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Der Pkw wurde verkehrssicher abgestellt und der Fahrer wurde zur Polizeidienststelle verbracht. Dort ergab der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest einen Wert von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde durch Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels unterbunden.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Bessenbach, A 3 Fahrtrichtung Frankfurt. Am Samstagvormittag gegen 11:20 Uhr fuhr ein 27jähriger BMW-Fahrer auf der rechten Fahrspur kurz nach der Anschlussstelle Bessenbach in das Heck eines vorausfahrenden Kleintransporters. Durch den Aufprall wurde der BMW nach links abgewiesen und kollidierte anschließend mit der linksseitigen Betongleitwand. Von dort schleuderte der Pkw über alle Fahrspuren nach rechts und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge wurden leicht verletzt ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die Fahrbahn musste zur Reinigung kurzzeitig komplett gesperrt werden. Danach lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Der Pkw BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Zu schnell auf nasser Fahrbahn

Bessenbach, A3 Fahrtrichtung Frankfurt. Fast an gleicher Unfallörtlichkeit wie bereits oben geschildert kam es um 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 19jähriger Kia-Fahrer verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn bei einem Fahrstreifenwechsel die Kontrolle über seinen Pkw. Der Pkw Kia schleuderte von der linken Fahrspur aus in die linksseitige Betongleitwand. Von dort wurde er abgewiesen und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Der 19jährige kam leicht verletzt ins Klinikum Aschaffenburg. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr nach einer kurzen Vollsperrung zur Reinigung der Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff waren zur Absicherung und Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Der nicht mehr fahrbereite und komplett beschädigte Kia musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.