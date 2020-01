Audi-Fahrer bremst Linienbus aus, steigt aus und pöbelt Fahrer an

Der Bus war um 11.52 Uhr von der Haltestelle in der Hauptstraße abgefahren. Der Fahrer des Audi habe den Bus dann überholt und bis zum Stillstand ausgebremst. Daraufhin sei der Audifahrer zur Fahrerseite des Busses gekommen, habe vor den Fahrgästen den Fahrer angepöbelt und dermaßen an die Fahrerscheibe geschlagen, dass das Handy des Busfahrers herabfiel und beschädigt wurde. Zum Abschied beleidigte der Audifahrer den Busfahrer und machte sich dann aus dem Staub. Das Kennzeichen des Audi konnte sich der Busfahrer notieren.

Polizeistreife trifft auf Schlägerei

Erlenbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Zufällig traf am Samstagnachmittag eine Streife der Obernburger Polizei auf eine Schlägerei zwischen zwei Männern. Die Streife befuhr gerade die Bahnunterführung in der Lindenstraße, als sie vor einem Wettbüro einen Mann sahen, der einen Gürtel in der erhobenen Hand hatte und einen weiteren Mann, der im Gesicht blutete. Die beiden Kontrahenten wurden getrennt. Beide hatten sich blutende Verletzungen zugezogen, wollten allerdings von der Polizei nichts wissen. Wie sich herausstellte, waren beide in den vergangenen Jahren immer wieder straffällig geworden und hatten daher kein Interesse auf ein weiteres Verfahren. Der Sachverhalt wird allerdings dennoch der zuständigen Staatsanwaltschaft mitgeteilt.

Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Auf frischer Tat wurde am Samstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße ein Ladendieb erwischt. Wie sich herausstellte, hatte der gleiche Täter bereits an den beiden Tagen zuvor jeweils eine Schachtel Zigaretten entwendet. Er wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.

Geld aus Geldbörse entwendet

Obernburg, Lkr. Miltenberg. Am Samstag wurde ein angeblicher Gelddiebstahl angezeigt, der sich bereits am Freitag ereignet haben soll. Demnach war der Anzeigeerstatter im Freiausschank der Gaststätte Das Wirtshaus in der Römerstraße mit zwei Personen ins Gespräch gekommen. Es soll sich dabei nach Angaben des Geschädigten um einen Syrer und um einen Somalier gehandelt haben. Im Verlauf des Gesprächs habe er den beiden etwas aus seiner Geldbörse zeigen wollen. Dabei habe der Syrer seine Geldbörse an sich genommen und die Geldscheine behalten. Die Geldbörse habe er zurückgegeben. Anschließend seien beide weggelaufen. Erst am nächsten Tag kam der Geschädigte zur Anzeigeerstattung. Tatzeit wäre am Freitag um 21 Uhr gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, die die drei Personen zur genannten Zeit bei der Unterhaltung gesehen haben, sich unter Tel. 06022/6290 zu melden.

Fahrradcomputer entwendet

Eschau, Lkr. Miltenberg. Am Mittwoch war von einem Fahrrad der Fahrradcomputer entwendet worden. Das Rad stand von 13 bis 16 Uhr am Fahrradabstellplatz vor der Schule.

Zu flott von Fahrbahn abgekommen

Niedernberg, Lkr. Miltenberg. Nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Samstagabend. Die Fahrerin eines BMW wollte um 20.10 Uhr an der Ausfahrt Niedernberg von der B 469 abfahren. In der Ausfahrt kam sie nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte mit ihrem Fahrzeug über die komplette Grünfläche bis auf die Fahrbahn für die Zufahrt zur Bundesstraße. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Die Fahrerin erwartet nun ein Bußgeldbescheid mit Punkteeintrag.

Fünf Strafanzeigen bei einer Verkehrskontrolle eingehandelt

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Gleich fünf Straftatbestände hat die Polizei bei der Kontrolle eines Hyundaifahrers festgestellt. Das Fahrzeug sollte am Samstag um 21.55 Uhr auf der B 469 kontrolliert werden. Der Fahrer gab allerdings Gas und versuchte zu flüchten. Auf der Ortsumgehung Elsenfeld gelang es schließlich das flüchtende Fahrzeug durch 3 Streifen einzukeilen und den Fahrer vorläufig festzunehmen. Es stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und nicht versichert. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Der 23jährige konnte schnell identifiziert werden, da er erst zwei Wochen zuvor wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erkennungsdienstlich behandelt worden war.

Spiegel beschädigt und abgehauen

Obernburg a. Main, Lkr. Miltenberg. An einem Opel Vectra hat ein unbekannter den Außenspiegel angefahren und sich dann unerkannt aus dem Staub gemacht. Der Opel war am Samstag von 18.15 Uhr bis 18.30 Uhr in der Brückenstraße geparkt.

Gegen Lieferwagen gestoßen und abgehauen

Niedernberg, Lkr. Miltenberg. Dank eines Zeugen konnte eine Unfallflucht geklärt werden. Am Samstagmittag war der Fahrer eines Opel Astra auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Hansaring an einen Lieferwagen gestoßen und weggefahren. Zeugen konnten sich das Kennzeichen notieren und die Straftat so klären.

Autofahrer auf Tankstellengelände angefahren

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Beim Befüllen seines Autoreifens wurde ein Autofahrer von einem anderen Pkw angefahren und leicht verletzt. Der Geschädigte hatte am Samstagmittag auf dem Gelände einer Tankstelle Im Höning Luft an den Reifenseines Pkw nachgefüllt. Der Fahrer eines Audi fuhr zu knapp vorbei und erwischte den Mann am Fuß, wodurch er leicht verletzt wurde.

Alkoholisiert bis zur Bewusstlosigkeit

Erlenbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Bewusstlos getrunken wurde eine 61jährige von Passantin aufgefunden. Sie lag am Samstag um 21.15 Uhr in der Bahnstraße. Als der Rettungsdienst eingetroffen war, verweigerte sie allerdings die Behandlung. Da laut Notarzt eine Behandlung unumgänglich war, musste die Betrunkene gegen ihren Willen von der Polizei in den Rettungswagen gebracht und dort gefesselt werden. Nachdem im Klinikum Aschaffenburg die Haftfähigkeit festgestellt werden konnte, wurde sie zur Ausnüchterung in die Haftzelle der Polizei Aschaffenburg gebracht.

Wäschetrockner brennt

Sulzbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Ein brennender Wäschetrockner rief am Samstagmorgen die Feuerwehr auf den Plan. Einem Passanten war um 9.40 Uhr in der Hauptstraße aufgefallen, dass Rauch aus einem Kellerfenster dringt. Er verständigte zunächst die Anwohner, die alle unverletzt das Haus verlassen konnten. Die alarmierten Feuerwehren aus Sulzbach und Soden löschten einen in Brand geratenen Trockner und brachten ihn ins Freie. Insgesamt waren an dem Einsatz 30 Feuerwehrleute und mehrere Rettungswagen beteiligt.

Polizei Obernburg/mkl