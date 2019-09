Aschaffenburg: berauscht unterwegs

Am Mittwoch, kurz vor Mitternacht, wurde in der Hofgartenstraße eine 21-Jährige mit ihrem VW zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei konnte die Streifenbesatzung bei ihr drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf THC. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutentnahme veranlasst. Bei der anschließenden Nachschau in der Wohnung der Beschuldigten in einer Landkreisgemeinde, händigte diese noch eine geringe Menge Haschisch aus, welches eingezogen wurde.

Fahndungsergänzung – Körperverletzung in der Innenstadt

Der unbekannte Täter konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden: - 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schmächtig mit kurzen, dunklen Haaren, ohne Bart, trug rotes T-Shirt und „Fischermütze“ Wie sich bei weiteren Untersuchungen im Krankenhaus herausstellte, erlitt der 20-Jährige einen doppelten Unterkieferbruch. Die Polizei bittet um Hinweise auf den unbekannten „Schläger“ unter 06021/857-2230.

Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10 Uhr, verschwand aus einem Hofraum in der Wilhelmstraße ein mit Kabelschloss gesichertes Fahrrad der Marke Bergamond, grau-schwarz, Zeitwert circa 800 Euro.

Rauschgiftverstoß

Bei der Kontrolle eines 29-Jährigen am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, im Pompejanum-Park entdeckte eine Streifenbesatzung eine geringe Menge Marihuana und stellte es sicher. Anzeige wird vorgelegt.

Baustellendiebstahl

Am Mittwoch, zwischen 13 Uhr und 14:30 Uhr, verschwand von einer Baustelle in der Bayernstraße eine hochwertige Bohrmaschine, Marke Makita, grün-schwarz, im Zeitwert von 300 Euro.

Tieren ausgewichen und verunfallt

Am Mittwochmorgen, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger mit seinem VW die Staatsstraße 2308 von Mespelbrunn in Richtung Weibersbrunn. In einer langgezogenen Linkskurve kreuzten fünf Rehe die Fahrbahn. Der Autofahrer wich nach rechts ins Bankett aus, verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte die Leitplanke. Hierbei entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Es kam zu keiner Kollision mit den Wildtieren.

sob/Polizeiinspektion Aschaffenburg