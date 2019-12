Aschaffenburg: Unterwäsche für mehrere hundert Euro gestohlen

Am Dienstag, um 16 Uhr, konnte ein Ladendetektiv beobachten, dass eine 17-Jährige mit etwa zehn Wäscheartikeln in eine Umkleidekabine ging. Beim Verlassen derselben stellte der Detektiv fest, dass die Jugendliche dort nur leere Verpackungen zurückgelassen hatte. Anschließend verließ die Täterin das Kaufhaus, konnte aber noch in der City-Galerie angehalten und der Polizei übergeben werden. Die entwendete Wäsche (BH, Slips) hat einen Gesamtwert von über 250 Euro. Die Ladendiebin erhielt ein schriftliches Hausverbot für die Dauer von zwei Jahren und wurde auf der Polizeidienststelle nach der Vernehmung ihrem Vater übergeben.

Pkw gestreift und abgehauen

Innenstadt. Am Dienstag, zwischen 13:55 Uhr und 14:55 Uhr, wurde in der Münchstraße ein grauer VW vor einer Tierarztpraxis von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Streifschaden auf der Beifahrerseite und beging Unfallflucht unter Hinterlassung eines Fremdschadens von circa 1.000 Euro.

Parkplatzrempler mit Flucht

Innenstadt. Auf dem Abstellplatz eines Anwesens in der Medicusstraße wurde am Dienstag, zwischen 19:30 Uhr und 20:10 Uhr, ein blauer Mitsubishi von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher entfernte sich vom Ort des Geschehens und hinterließ Beschädigungen im Bereich der Fahrertür. Fremdschaden: 2.000 Euro.

Ladendiebstahl aus Apotheke

Innenstadt. Am Dienstag, um 15:20 Uhr, entwendeten zwei amtsbekannte, 43 und 36 Jahre alten Männer in der Elisenstraße eine hochwertige Creme im Wert von 65 Euro. Anschließend flüchteten sie von der Tatörtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Männer in Tatortnähe festgenommen und zur Polizeiwache gebracht werden. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wurden sie entlassen, müssen sich allerdings in Kürze einem Strafverfahren stellen.

Tabak, Alkohol und Lebensmittel gestohlen, Rauschgift mitgeführt

Innenstadt. Ein Ladendetektiv beobachtete am Dienstag, um 13:30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße einen 42-Jährigen, wie er diverse Waren im Gesamtwert von circa 70 Euro an der Kasse „vorbeischmuggelte“. Nach der Alarmierung einer Polizeistreife und der Durchsuchung des Diebes kamen außerdem noch zwei Gramm Amphetamin zu Tage. Für den Mann bestand zusätzlich ein Vorführbefehl, so dass er festgenommen wurde und am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt wird.

Gelddiebstahl geklärt

Innenstadt. Ermittler der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten nun nach einer Woche einen amtsbekannten 33-Jährigen überführen, der am 11.12.19 in einer Spielothek in der Ludwigstraße einer Kundin 110 Euro aus der Geldbörse geklaut hatte. Er muss sich demnächst vor Gericht wegen Taschendiebstahls verantworten.

Unfall beim Abbiegen

Großostheim. Am Dienstag, um 19 Uhr, befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Pkw Audi die Kreisstraße AB 16, von Niedernberg kommend in Richtung Stockstadt. An der Lichtsignalanlage zur Staatsstraße 3115 musste sie aufgrund Rotlicht zunächst anhalten. Beim Umschalten auf Grünlicht fuhr sie an, um nach links in Richtung Großostheim abzubiegen, übersah aber hierbei einen aus Richtung Stockstadt entgegenkommenden, geradeaus fahrenden, Pkw Mitsubishi, der von einer 67-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zur Kollision, wobei ein Sachschaden von 6.000 Euro entstand. Der Audi musste im Anschluss von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und abgehauen

Stockstadt. In der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 10:30 Uhr wurde in der Wallstadter Straße ein blauer Audi A3 Sportbag von einem unbekannten Pkw am rechten Fahrbahnrand angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Der Verursacher beging Unfallflucht.

Polizeiinspektion Aschaffenburg