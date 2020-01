Aschaffenburg: Unbekannter versucht VW zu öffnen

Das Fahrzeug war in der Kleinen Schönbuschallee geparkt. Ob der Täter in das Fahrzeuginnere gelang, ist nun Teil der Ermittlungen. Der Unbekannte hinterließ mehrere hundert Euro Sachschaden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Autoscheibe eingeschlagen

Haibach. Ein unbekannter Täter schlug am Donnerstag in der Zeit von 6.45 bis 16.30 Uhr die Heckscheibe eines Seat Ibiza ein. Dieser war in einer Tiefgarage eines Bekleidungsgeschäftes in der Industriestraße Ost im Haibach abgestellt.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg / ves