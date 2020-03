Aschaffenburg: Trunkenheitsfahrt einer 60-Jährigen

Ein 60-jährigen Verkehrsteilnehmerin hat am Donnerstag um 15 Uhr, im Rüsterweg, mehrfach erfolglos versuchte den Rückwärtsgang an ihrem Renault einzulegen und dann anschließend eine Hecke touchierte. Die alarmierte Polizeistreife konnte recht schnell die Ursache feststellen, in dem sie bei ihr starken Alkoholgeruch wahrnahm. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt auf der Dienststelle durchgeführt.

Kollision zwischen Opel Fahrer und Fahrräder führt zu Verletzungen

Ein 60-Jähriger ist am Donnerstag, kurz vor 16 Uhr, mit seinem Opel den Stockstädter Weg in Richtung B 26 gefahren und ist in Höhe einer Tankstelle mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Hierbei wurde die 34-Jährige leicht verletzt und musste zur ins Klinikum Aschaffenburg gebracht werden. Bei der Kontrolle ihres Fahrrades wurden erheblich Mängel festgestellt. Gesamtschaden: 500 Euro.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Ein 50-Jähriger ist am Donnerstagabend, um 19:45 Uhr, mit einem Elektrokleinstfahrzeug der Marke XIAOMI die Bardroffstraße in Richtung Südbahnhofstraße gefahren und wurde von der Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Ordnungshüter feststellen, dass für das Fahrzeug eine erforderliche Versicherung nicht abgeschlossen war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Anzeige erstattet.

Bei einer Personenkontrolle im Schlossgarten konnte eine Streife am Donnerstag, gegen 14:20 Uhr, bei einem 18-Jährigen ein kleines Päckchen mit einigen Gramm Marihuana auffinden. Dieses wurde sichergestellt.

Angetrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfall mit Verletzten

Bessenbach: Der 46-jährige Fahrer eines Sattelzuges ist am Donnerstag, um 14:40 Uhr, auf die Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff gefahren und wollte von der A 3 aus Frankfurt kommend abfahren. Anschließend sollte die Fahrt nach rechts auf die Staatsstraße 2307 in Richtung Hösbach weitergehen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 54-Jährige mit ihrem VW auf der Staatsstraße von Bessenbach aus kommend in Richtung Hösbach. Der Sattelzugfahrer missachtete die Vorfahrt des Auto und fuhr in die Kreuzung ein, worauf es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Die VW-Fahrerin klagte anschließend über Schmerzen und musste ins Klinikum Aschaffenburg gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Fahrer leicht unter Alkoholeinfluss stand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 13.000 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bessenbach: Der 25-jährige Fahrer eines VW ist am frühen Freitagmorgen, um 07:30 Uhr, im Ortsteil Unterbessenbach zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten worden. Der Polizeistreife entdeckte bei ihm drogentypische Auffälligkeiten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

stru/ Quelle: Polizei Aschaffenburg