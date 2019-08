Aschaffenburg: Streit endet mit zwei abgebrochenen Schneidezähnen

In der Folge schlug der Täter einem 19jährgen mit der Hand ins Gesicht. Durch den Schlag brachen dem Geschädigten zwei Schneidezähne ab. Zudem wurde das Mobiltelefon des Geschädigten durch den Unbekannten beschädigt.

Drei Verkehrsteilnehmer mit Alkohol im Blut erwischt

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Beamte der PI Aschaffenburg insgesamt drei Verkehrsteilnehmer fest, die unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahmen. Zunächst wurde in der Würzburger Straße gegen 22:45 Uhr die 64jährige Fahrerin eines VW mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,32 mg/l angetroffen. Gegen 02:00 Uhr wurde in der Großostheimer Straße der 33jährige Fahrer eines Audis ebenfalls mit 0,32 mg/l kontrolliert. In beiden Fällen drohen ein Bußgeld von mindestens 500 EUR sowie ein mindestens ein monatiges Fahrverbot. Mit 0,66 mg/l und damit im Bereich einer Strafanzeige, wurde gegen 02:00 Uhr der 34jährige Fahrer eines Audi in der Steubenstraße kontrolliert. In diesem Fall wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein an Ort und Stelle sichergestellt.

Unfallflucht in Damm

Im Laufe des Samstag kam es in der Aschaffstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR. Der Besitzer eines grauen Mitsubishis parkte sein Fahrzeug gegen 14:00 Uhr ordnungsgemäß. Bei seiner Rückkehr gegen 18:45 Uhr bemerkte er, dass die linke Fahrzeugseite des Mitsubishis beschädigt war. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten an dem grauen Mitsubishi weiße Lackanhaftungen des noch unbekannten Unfallverursachers gesichert werden.

Ohne Zulassung unterwegs

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei wurde am Samstagnachmittag auf dem Volksfestplatz auf einen Pkw Chrysler aufmerksam. Nachdem die Kennzeichen Unregelmäßigkeiten aufwiesen, wurde der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Pkw nicht für den Verkehr im öffentlichen Verkehrsraum zugelassen war. Auf den 37jährigen Fahrzeugführer kommt unter anderem eine Strafanzeige wegen eines Vergehens nach dem Kraftfahrsteuergesetz zu.

Mutwillig Pkw beschädigt

In Gailbach warf eine 20jährige am Sonntagfrüh gegen 00:10 Uhr ohne erkennbaren Grund eine Glasflasche auf die Fahrbahn der Aschaffenburger Straße. Ein zu diesem Zeitpunkt vorbeifahrender Pkw VW wurde im Bereich der Motorhaube durch umherfliegende Glassplitter verkratzt. Die 20jährige muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Kreis Aschaffenburg

Unter Drogeneinwirkung am Steuer

In der Hanauer Straße in Kleinostheim stellten Beamte der Aschaffenburger Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei dem 17jährigen Fahrer eines Mofas drogentypischen Auffälligkeiten fest. Der junge Mann wurde gegen 03:15 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Nachdem diverse Tests den Verdacht erhärteten, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Auf den Mofafahrer kommen nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld von mindestens 500 EUR sowie ein mindestens einmonatiges Fahrverbot zu.

Fahrrad in Großostheim entwendet

Am Freibad in der Bachgaustraße wurde am Samstag, in der Zeit zwischen 14:00 und 16:30 Uhr, ein schwarzes Fahrrad der Marke Pegasus, vom Typ „Primiro SL“, im Wert von mehreren Hundert EUR entwendet.

Polizei Aschaffenburg/mkl