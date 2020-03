Aschaffenburg: Rollerfahrer mit abgelaufenem Kennzeichen erwischt

In der Platanenallee ist am Dienstag, gegen 11 Uhr, ein Fahrer eines Roller Aprilia angehalten worden, der an seinem Zweirad noch ein abgelaufenes grünes Versicherungskennzeichen des Jahres 2019 montiert hatte. Die Fahrt war für den 17-Jährigen am Kontrollort zu Ende. Ihn erwartet ein Anzeige, da der Schüler sich kein neues Kennzeichen besorgt und angebracht hatte.

Zwei Mal Drogen sichergestellt

Bei der Kontrolle eines 20-Jährigen am frühen Dienstagmorgen, gegen 06:15 Uhr, in der Schweinfurter Straße, hielt dieser einen Joint in der Hand. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

Marihuana-Geruch hat am Dienstag, gegen 18 Uhr, im Pompejanum die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife erweckt. Bei der Kontrolle eines 22-Jährigen konnte ein Druckverschlusstütchen mit einer geringen Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Zusammenstoß zweier Autos in Goldbach

Ein 59-Jähriger ist mit seinem Mazda die Bayernstraße in Richtung Bundesstraße 26 gefahren und wollte nach links abbiegen. Dabei hatte er einen vorfahrtsberechtigten Opel, der von einem 61-Jährigen gefahren wurde, übersehen. Darauf hin kam es zu einem leichten Zusammenstoß beider Autos. Es entstand ein Schaden von circa 3.500 Euro.

stru/ Quelle: Polizeiinspektion Aschaffenburg