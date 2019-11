Aschaffenburg: Mehrere Menschen mit Kohlenmonoxidvergiftungen

Gegen 23 Uhr war ein Rettungswagen zu einem medizinischen Notfall in die Heimstraße gerufen worden. Beim Eintreffen stellten die Rettungsdienstmitarbeiter erhöhte CO-Werte fest und forderten die Feuerwehr für weitere Messungen nach. Dabei wurde eine stark erhöhte CO-Konzentration festgestellt. Vorsorglich wurde das gesamte Mehrfamilienhaus geräumt. Während zwei Kinder aus der betroffenen Wohnung nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Aschaffenburger Klinikum eingeliefert wurden, musste die Mutter in eine spezielle Druckkammer nach Wiesbaden verbracht werden. Der Vater, welcher zwischenzeitlich auf seiner Arbeitsstelle war, wurde durch die Polizei verständigt und begab sich eigenständig zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Nachdem sich die Werte wieder normalisiert hatten konnten die weiteren Hausbewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur weiteren Abklärung wurde auch ein Kaminkehrer hinzugezogen, die Ursache konnte jedoch abschließend festgestellt werden. Vorsorglich wurde die Heizung der betroffenen Wohnung außer Betrieb genommen.

rah/sob