Aschaffenburg: Linienbus übersehen und gestreift

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr befuhr ein Auto-Fahrer die Löherstraße in Richtung Wermbachstraße. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr übersah er den dort rechts neben ihm fahrenden Linienbus auf der Busspur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Betäubungsmittel bei Kontrolle aufgefunden

Aschaffenburg. Nachdem bei einem 27-Jährigen deutliche Anzeichen auf Marihuana-Konsum bestanden wurde in der Schillerstraße am späten Freitagabend gegen 23:45 Uhr eine Personenkontrolle durchgeführt. Hierbei konnte eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Damenunterwäsche geklaut

Aschaffenburg. Durch einen Ladendetektiv konnte in der Frohsinnstraße am Freitagabend gegen 17:30 Uhr ein Ladendiebstahl aufgedeckt werden. Hier wurden zwei Frauen im Alter von 20 und 30 dabei beobachtet, wie sie Damenunterwäsche in ihrer Jacke verstauten. Es entstand nur geringer Beuteschaden in Höhe von 3, - Euro, jedoch erwartet die beiden Damen nun jeweils eine Anzeige wegen Diebstahls.

Fahrt unter Drogeneinfluss durch Verkehrskontrolle beendet

Großostheim. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem 19-Jährigen Schüler wurden am Freitag gegen 23:45 Uhr in Großostheim in der Stockstädter Straße durch die Streifenbesatzung deutliche Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt, was durch einen Vortest erhärtet wurde. Bei dem Fahranfänger wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfallflucht angezeigt - Zeugen gesucht

Hösbach. Am Freitagvormittag zwischen 09:30 und 14:30 Uhr wurde in der Brunnenstraße ein weißer BMW Mini offensichtlich durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der BMW parkte in diesem Zeitraum dort und weist nun Beschädigungen an der hinteren linken Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2200.

Auto in Heigenbrücken zerkratzt - Zeugen gesucht

Heigenbrücken. Am Freitag zwischen 5:15 und 13:30 Uhr kam es in Heigenbrücken zu einer Sachbeschädigung an einem roten BMW. Dieser wurde im o.g. Zeitraum am Hüttenwiesenweg am dortigen Bahnhofsparkplatz abgestellt. Bei Rückkehr zum Fahrzeug musste der Halter zwei Kratzer auf der Beifahrertüre feststellen. Sollte in diesem Zusammenhang jemand sachdienliche Wahrnehmungen getätigt haben, wird um Verständigung de Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2200 gebeten.

Holzdiebstahl schnell aufgeklärt

Sailauf. Im Zeitraum vom 24. Januar bis 5. Februar wurde von einem Grundstück eines Schrebergartens 3 Ster Buchenholz entwendet. Der zunächst unbekannte Täter konnte jedoch schnell ermittelt werden. Es handelt sich hier um drei Täter im Alter zwischen 21 und 23 Jahren, die nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls erwartet.

Diebstahl auf einer Baustelle - Zeugen gesucht

Bessenbach. Vom Gelände einer Baustelle in der Hauptstraße in Keilberg wurde von Donnerstag um 10 Uhr bis Freitag eine Steintrennmaschine im Wert von ca. 1100 Euro entwendet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2200.

Polizei Aschaffenburg