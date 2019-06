Aschaffenburg: Kinder werfen vom Luitpold-Parkhaus Steine auf Autos

Hier wurden zwei geparkte Fahrzeuge von den herabfallenden Wurfstücken getroffen und beschädigt. Ein Mini weist nun eine zerbrochene Heckscheibe auf. Die Frontscheibe eines Daimler zeichnet nun eine Einschlagskerbe. Die jungen Täter verließen im Anschluss fußläufig das Parkhaus aus der Einfahrt zur Friedrichstraße und gingen in Richtung City Galerie. Die Täter waren zwischen acht und neun Jahre alt. Zwei Jungs entsprachen einem asiatischen Erscheinungsbild, der Dritte hatte blondes Haar. Einer des Trios trug ein blaues T-Shirt. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von über 2500 Euro. Hinweise zu tatverdächtigen Personen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Daimler und Skoda angefahren - Verursacher flüchtig

Am Dienstag streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Daimler. Dieser stand auf dem Parkplatz vom Baumarkt in der Schönbornstraße und weist nun Beschädigungen an der linken hinteren Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt.

Ein weiterer unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag im Zeitraum von 14.45 Uhr bis 16.45 Uhr einen Skoda Octavia. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ernsthofstraße abgestellt. Nun ist der hintere rechte Kotflügel eingedrückt und verkratzt. Der Schaden wird auf 2000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Mit Alkohol am Steuer erwischt

Am Donnerstagabend, gegen 22.45 Uhr, fuhr ein VW-Fahrer entlang der Lindenallee und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahm die Streife Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer wahr, weshalb ein Alkotest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden und der 58-Jährige musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Nun muss der VW-Fahrer mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Rollerdieb nach Flucht gefasst - da hatte die Polizei den längeren Atem

Am Donnerstag, zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr, entwendete ein bis dahin unbekannter Täter einen Roller, der in der Mittelstraße abgestellt war. Der Rex-Motorroller im Wert von über 500 Euro wurde daher als gestohlen gemeldet. Zügig wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, welche jedoch zunächst erfolglos schienen. Gegen 20.30 Uhr wurde eine Streife auf einen 16-jährigen Rollerfahrer aufmerksam, der samt seiner 14-jährigen Sozia durch Haibach fuhr. Der Fahrzeugführer wurde einer Kontrolle unterzogen, der er sich fußläufig zu entziehen versuchte. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung durch mehrere Gärten und Grundstücke auf und bewiesen den längeren Atem. Der 16-Jährige wurde letztendlich eingeholt und gestellt. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass er keinerlei Fahrerlaubnis besitzt. Auch die Angabe eines falschen Namens rettete den Dieb nicht vor einer Anzeige. Er wurde nach der Sachverhaltsaufnahme seiner Mutter übergeben. Der Roller konnte an den Besitzer herausgegeben werden. Leider war dieser beschädigt, da ihn der junge Mann zuvor kurzgeschlossen hatte. Die Polizeiinspektion ermittelt nun wegen Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug und der falschen Namensangabe.

Außenspiegel angefahren und geflüchtet: Sailauf

Ein unbekanntes Fahrzeug streifte am Donnerstag, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 21.20 Uhr, einen Fiat Doblo. Dieser war in der Aschaffenburger Straße abgestellt und weist nun einen beschädigten linken Außenspiegel auf. Der Sachschaden beträgt in etwa 100 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs: Bessenbach

Am frühen Freitagmorgen, gegen 3.50 Uhr, wurde ein BMW in der Hauptstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei war bei dem Fahrer durch die geöffnete Fensterscheibe Alkoholgeruch wahrzunehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb eine Weiterfahrt unterbunden wurde. Der 45-Jährige begleitete die Streife in ein Krankenhaus, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der BMW-Fahrer hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

