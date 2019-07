Aschaffenburg: Kind in heißem Auto eingesperrt

Sie hatte ihr Kleinkind bereits auf dem Sitz angeschnallt und war dabei ihre Einkäufe zu verstauen. Als sie eine Tasche, in der sich der Fahrzeugschlüssel befand, bereits im Auto verstaut hatte, fiel versehentlich die Türe zu und das Fahrzeug versperrte sich. Die Mutter rief dann die Polizei und die Beamten eilten zu Hilfe. Erst wurde versucht technische Hilfe zu organisieren, um die Türe wieder öffnen zu können. Als das Kleinkind auf Grund der steigenden Temperatur zu schwitzen und zu weinen anfing, konnten die Beamten nicht weiter warten. Es wurde eine Seitenscheibe am Fahrzeug eingeschlagen und das Fahrzeug geöffnet. Schließlich waren Mutter und Kind wohlauf. Nach kurzer Beruhigung konnten die beiden dann mit einem leichten Schrecken nach Hause fahren.

Abbiegeunfall - Person leicht verletzt

Einen Pedelec-Fahrer übersehen hatte eine 45-jährige Auto-Fahrerin, die am Dienstagsmittag von Aschaffenburg kommend über die Alois-Alzheimer-Allee ins Klinikum fahren wollte. Beim Abbiegen in die Einfahrt zum Krankenhaus kam von Haibach ein Pedelec-Fahrer heruntergefahren. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und prallte in den Skoda. Der Radfahrer wurde durch den Sturz verletzt und er musste zur weiteren Behandlung einige Meter weiter in das Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt circa 2000 Euro.

Abbiegeunfall - Klein-Laster übersehen

Eine 24-jährige Auto-Fahrerin befuhr mit ihrem Ford, vom Westring kommend, die Abfahrt Großostheimer Straße. Am Ende wollte sie nach links in Richtung Willigisbrücke abbiegen. Sie übersah dabei einen Klein-Laster des Städtischen Gartenamtes und nahm dem Fahrer die Vorfahrt, woraufhin es zu einem frontalen Zusammenstoß kam. Die Sachschäden sind mit circa 2500 Euro zwar nicht sehr hoch, allerdings war der Ford der Unfallverursacherin nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zudem musste die Fahrbahn auf Grund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden.

Zwei Einbrüche in Firmen in der Innenstadt

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch ist ein bislang unbekannter Täter in ein Büro in der Elisenstraße eingebrochen. Über einen Hinterhof gelangte er an ein rückwärtiges Fenster, schlug dieses ein und gelangte so in das Büro. Er entwendete schließlich Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht möglicherweise etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, zum Beispiel das Einschlagen der Scheibe. Hinweise bitte an die Polizei Aschaffenburg, Tel. 06021/857-2230

Ein weiterer Einbruch, am Dienstagfrüh wurde in der Goldbacher Straße festgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde versucht an drei Fenstern eines Getränkehandels zu hebeln. Nachdem der Täter es jedoch nicht schaffte diese aufzubrechen zog er erfolglos von dannen. Er hinterließ einen Sachschaden von über 1000 Euro. Die Tatzeit dürfte nach ersten Erkenntnissen zwischen halb drei und drei gewesen sein, dementsprechend bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen, die um diese Uhrzeit in der Goldbacher Straße im Bereich City- Galerie und Hohenzollernring aufgefallen sind. Tel. 06021/857-2230

Unfallflucht - möglicherweise mit Transporter: Großostheim

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr den Südring in Großostheim. Beim Passieren eines geparkten Ford Tourneo blieb der Fahrer am linken Außenspiegel hängen und riss in teils aus der Verankerung. Die Blende konnte einige Meter weiter aufgefunden werden. Auf Grund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass der Unbekannte ein größeres Fahrzeug geführt hatte. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nr. 06021/857-2230

Abbiegeunfall mit leicht verletzter Person: Heimbuchenthal

Ein 24-jähriger Auto-Fahrer wollte am Dienstagfrüh, gegen 8 Uhr von einem Hotelparkplatz aus nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Möglicherweise hatte er nur nach rechts geschaut, jedenfalls übersah er ein von links kommendes Auto eines 21-jährigen Studenten. Dieser versuchte seinen Toyota noch mittels Vollbremsung abzubremsen, prallte jedoch in die Seite des Daimlers des 24-Jährigen. Der Aufprall war so stark dass an dem Toyota die Airbags auslösten. Dessen Fahrer wurde auf Grund einiger Prellungen leicht verletzt. Die Sachschäden belaufen sich auf circa 7000 Euro. Ein Abschleppdienst musste den Toyota von der Unfallstelle räumen. Den Daimler-Fahrer erwarten nun ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

Uneinsichtig bei Kontrolle: Aschaffenburg

Einen besonders uneinsichtigen Verkehrsteilnehmer kontrollierten Beamte der Aschaffenburger Polizei am Dienstagfrüh um kurz nach 9 Uhr in Hösbach. Die zivilen Beamten beobachteten, wie der Fahrer trotz Rotlicht über eine Ampelanlage fuhr. Sie staunten nicht schlecht, als der Fahrer bei der anschließenden Kontrolle angab, dass ihm das Gelbe in der Ampel egal sei und er auch immer bei Rot drüberfahren würde, wenn es gerade umgeschaltet habe. Schließlich würde das ja jeder machen. Nachdem eine Belehrung vor Ort dem Fahrer augenscheinlich keine Erweiterung seiner Kenntnisse brachte, wird nun ein Verkehrsunterricht geprüft. Hier würden ihm die Regelungen der Lichtzeichenanlagen noch einmal näher erläutert werden können. Zudem erwartet ihn ein Bußgeldbescheid. Das Erschreckende war zudem: Der Fahrer war bereits 63 Jahre alt und seit vielen Jahren im Straßenverkehr unterwegs!

Fahrraddiebstahl: Goldbach

Ein bislang unbekannter Langfinger hat am Dienstagmittag zwischen 12.15 und 12.30 Uhr in Goldbach in der Aschaffstraße ein Fahrrad entwendet. Eine Rentnerin hatte ihr weißes Dammenrad der Marke Staiger nur kurz vor dem dortigen Einkaufsmarkt abgestellt und einige Sachen besorgt. Wer ebenfalls dort in der Nähe war und evtl. den Diebstahl beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

