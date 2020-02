Aschaffenburg: Kaffetasse überrascht Autofahrer

Am Donnerstag um 13:45 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Toyota die Schweinheimer Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 50 flog plötzlich eine Kaffeetasse gegen die Frontscheibe seines Wagens. Durch den Aufschlag entstand ein Riss in der Scheibe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Ermittlungen nach dem unbekannten Werfer dauern an.

Zeugen, welche den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Unter Drogeneinfluss von der Polizei erwischt

Der 50-jährige Fahrer eines VW wurde am Donnerstag gegen 13:45 Uhr in der Würzburger Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Den Polizeibeamten fiel auf, dass der Fahrer sichtlich nervös war. Diverse Tests zur Fahrtauglichkeit bestätigten die Vermutung auf Drogenkonsum, ebenso ein durchgeführter Urintest, welcher positiv reagierte. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden, das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt und von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und auch Samen einer Cannabis-Pflanze sichergestellt werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel und Besitzes von Betäubungsmitteln.

Auffahrunfall mit Verletzten

Am Donnerstag um 16:10 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Pkw Seat die Abfahrtstangente von der Adenauerbrücke, aus Richtung Obernau kommend, in Richtung Staatsstraße 3115 zum Stadtteil Nilkheim. An der dortigen Einmündung musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte eine nachfolgende 58-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Ford auf. Die 25-Jährige machte nach der Kollision ein HWS-Trauma geltend und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Der Sachschaden schlägt mit cirka 2.000 Euro zu Buche.

Rotlichtverstoß führt zu Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Donnerstag um 17:51 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Audi A5 die Ebertbrücke und wollte nach Umschalten der Lichtsignalanlage auf Grün nach links in Richtung Hanauer Straße abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Audi A4 von der Schillerstraße kommend geradeaus in Richtung Ebertbrücke. Sie missachtete das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier prallte ihr Fahrzeug frontal gegen die Beifahrerseite des abbiegenden Audi A5. Bei der Kollision erlitt die Unfallverursacherin eine Schürfwunde an der Hand, der 48-Jährige klagte über Rippenschmerzen. Beide begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 16.000 Euro. Sie mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

Ruhestörung führt zum Auffinden von Rauschgift

Eine Polizeistreife wurde am Donnerstag gegen 23:30 Uhr zu einer Ruhestörung in die Würzburger Straße beordert. Nach Öffnung der Türe durch den 21-jährigen Wohnungsinhaber konnten die Ordnungshüter massiven Geruch von Marihuana wahrnehmen. Bei der anschließenden Nachschau konnte ein kleiner Beutel mit Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Anzeige wird vorgelegt.

Ladendiebin erwischt

Der Detektiv eines Einkaufsshops in der Frohsinnstraße beobachtete am Donnerstag gegen 12 Uhr eine 53-jährige Frau, als diese ein Paar Socken und zwei Armreifen in ihre Tasche steckte und den Kassenbereich verließ, ohne diese zu bezahlen. Er hielt die Ladendiebin an und übergab sie der alarmierten Polizei. Die Beute hat einen Wert von knapp 5 Euro. Für die Sicherung des Strafverfahrens musste die Frau aus einem osteuropäischen Land ohne Wohnsitz in Deutschland eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro entrichten.

Auto angefahren und abgehauen

Großostheim. Im Ortsteil Wenigumstadt wurde am Donnerstag zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr ein weißer Audi A5 von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher richtete an der rechten Front einen Fremdschaden von 1.000 Euro an und entfernte sich von der Unfallstelle Wiesenstraße unerkannt.

Betäubungsmittel aufgefunden

Großostheim. Bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses für die Wohnung eines 28-Jährigen konnten die Ermittler dort eine geringe Menge Marihuana auffinden und sicherstellen. Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetzt wird vorgelegt.

Polizeiinspektion Aschaffenburg