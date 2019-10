Aschaffenburg: Hoher Sachschaden durch Schmierereien - Kripo sucht Zeugen

Am Dienstag wurden der Aschaffenburger Polizei zahlreiche Schmierereien in der Aschaffenburger Innenstadt mitgeteilt. Ein bislang unbekannter Täter besprühte zwischen Sonntagnachmittag und Dienstag unter anderem die Straße und das Spielplatzgelände in der Südbahnhofstraße/Fischerhohle mit pinker Farbe.

Weitere derartige Verschmutzungen wurden an einer Hausmauer, einem Baustellenschild und einem Baustellenplakat entdeckt. Die Kosten für notwendige Reinigungsarbeiten werden auf rund 1.600 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

Polizeipräsidium Unterfranken