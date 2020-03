Aschaffenburg: Fahrt unter Drogeneinfluss

In der Würzburger Straße ist am Mittwoch um 19:30 Uhr, die 40-jährige Fahrerin eines VW angehalten worden. Bei einem freiwilligen Drogentest vor Ort wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen Konsum von Rauschgift hinwiesen. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt auf der Dienststelle durchgeführt.

Milieubedingte Streitigkeiten

In einer Unterkunft der Stadt Aschaffenburg in der Bayreuther Straße, ist es am Mittwoch, um 15:15 Uhr, zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 51 und 44 Jahre alten Bewohnern gekommen. Im weiteren Verlauf schlug der angetrunkene Ältere dem Jüngeren mit einem Besenstiel auf den Kopf, weil er sich angeblich in einer Notwehrsituation vom jüngeren Kontrahenten mit einem Messer angegriffen sah. Die gerufene Polizei nahmen die Auseinandersetzung als beidseitige gefährliche Körperverletzung auf. Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts dauern an.

Abbiegen führt zu Unfall mit Verletzten

Hösbach: Ein 26-Jähriger mit seinem ist am frühen Mittwochmorgen, um 7 Uhr, mit seinem Renault von der Schöllkrippener Straße in Richtung "An der Maas" zu einem dortigen Parkplatz abgebogen. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 60-Jährigen, der mit einem BMW unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Autos, worauf der Unfallverursacher mit Rückenschmerzen ins Klinikum Aschaffenburg gebracht werden musste. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Unfall verursacht und abgehauen

Waldaschaff: Eine 57-Jährige VW-Fahrerin ist am Mittwoch, um 06:45 Uhr, die Kreisstraße AB 4 von Hösbach kommend in Richtung Waldaschaff gefahren. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Auto, Farbe schwarz, die gleiche Straße in entgegengesetzter Richtung. Er wollte nach links in die Autobahnauffahrt der Autobahn A3 in Richtung Frankfurt einbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang der VW-Fahrerin. Diese konnte zwar rechtzeitig nach rechts ausweichen, verlor aber die Kontrolle über ihren Wagen und touchierte anschließend die rechte Leitplanke. Der Unfallverursacher verringerte seine Geschwindigkeit kurz, setzte dann aber seine Fahrt beschleunigt Richtung Autobahn fort. Am VW entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Die Ermittlungen nach dem bisher unbekannten Unfallverursacher dauern an. Die Polizei bittet die Fahrer zweier unbekannter Fahrzeuge, welche zum Unfallzeitpunkt die Unfallstelle passierten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung

Kleinostheim: Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Aschaffenburger Straße ist am Mittwoch, gegen 22 Uhr, der Fahrer eines Mercedes von der Polizei kontrolliert worden. Er konnte keinen Führerschein vorzeigen und gab an, dass er am Nachmittag Betäubungsmittel konsumiert habe. Bei der Durchsuchung des Autos wurde außerdem eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin gefunden und sichergestellt. Es folgte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme und eine Wohnungsdurchsuchung. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

stru/ Quelle: Polizei Aschaffenburg