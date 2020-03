Aschaffenburg: Einbruch in Bekleidungsgeschäft  Wer hat Verdächtiges beobachtet

Auffällige Einkaufstasche beim Einruch in Bekleidungsgeschäft Polizeipräsidium Unterfranken

Den derzeitigen Ermittlungen nach drangen gegen 00:50 Uhr die Täter gewaltsam in das Bekleidungsgeschäft in der Frohsinnstraße ein. Anschließend nahmen sie die Bekleidung aus den Regeln sowie von den Verkaufsständern und verstauten sie in mitgebrachten, auffällig großen Taschen. Die Täter wurden vermutlich bei der weiteren Tatausführung gestört und verließen ohne die Ware das Geschäft.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch die Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg stellte eine Mitarbeiterin fest, dass das Geld aus der Kasse fehlte. Außerdem hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Die Kripo Aschaffenburg, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat, wendet sich zur Aufklärung der Tat mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

· Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Frohsinnstraße am Samstag oder Sonntag aufgefallen?

· Sind zur Tatzeit Personen mit den markanten schwarzen Einkaufstaschen und der weißen Aufschrift „Sport“ aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1732 entgegen.