Aschaffenburg: Betrunkener E-Bike-Fahrer baut Unfall

Ein 64-Jähriger Fahrer eines E-Bike ist am Montag um 18:35 Uhr, auf der Dalbergstraße in Richtung Willigisbrücke gefahren und verlor kurz vor der Einmündung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Der Verletzte wurde mit Schürfwunden und Prellungen ins Klinikum gebracht. Das Fahrrad ist leicht beschädigt worden.

Zwei Schüler bauen Unfall mit Fahrrad

Zwei 17 und 18 Jahre alte Schüler sind mit ihren Fahrrädern auf dem Schlotfegergrund in Richtung Pompejanum gefahren. Der vorausfahrende 17-Jährige bremste, dies fiel dem nachfolgenden Älteren zu spät auf, er musste stark mit der Vorderbremse abbremsen und flog hierbei über den Lenker. Mit einer Platzwunde am Kopf wurde er durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. An den Rädern entstand kein Schaden.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Ein betrunkene Person ist am Montag, um 19:15 Uhr, von einer Parkbank in der Südbahnhofstraße gefallen. Nach der Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens, sollte der 37-Jährige aufgrund seiner starken Alkoholisierung (knapp zwei Promille) in Schutzgewahrsam genommen werden. Hierbei versuchte er einem eingesetzten Beamten eine Kopfnuss zu geben, eine Beamtin wurde übelst beleidigt. Beim Verbringen in die Arrestzelle folgten weitere „Kraftausdrücke“. Auf Anordnung eine Richterin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt auf der Dienststelle durchgeführt. Der Mann wurde anschließend ausgenüchtert.

Festnahme nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Rahmen einer Streifenfahrt konnten am Montag, gegen 19:20 Uhr, zwei Polizeibeamte beobachten, wie ein 17-Jähriger im Treppenhaus am Hauptbahnhof in der Elisenstraße mit einem silbernen Acrylstift die Wände verschmierte. Der Schüler wurde angehalten, der Stift sichergestellt und Anzeige wegen Sachbeschädigung in Höhe von mehreren hundert Euro wird erstattet.

Betäubungsmittelverstöße

Einer Polizeistreife im Schlosspark ist am Montag ein starker Marihuana-Geruch aufgefallen. Die Überprüfung eines 18-Jährigen brachte einen Joint zum Vorschein, der sichergestellt wurde.

Bei der Kontrolle einer vierköpfigen Gruppe am Montag, um 22:30 Uhr, auf der Großmutterwiese durch die Polizei, konnte bei einem 26-Jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Am frühen Dienstagmorgen, um 02:20 Uhr, wollte eine Zivilstreife der Polizei im Bereich der Stengerstraße eine Personengruppe kontrollieren. Hierbei konnten die Ordnungshüter beobachten, wie ein 16-Jähriger etwas in ein Gebüsch warf. Die Überprüfung ergab, dass es sich um ein Tabak-Marihuana-Gemisch handelte. Dieses wurde sichergestellt. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde der Schüler an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Parfumdieb erwischt

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat am Montag, gegen 18:15 Uhr, in einem Kaufhaus in der City-Galerie einen 31-Jährigen beobachten, der in der Kosmetikartikelabteilung mehrere Flacons an sich nahm und ohne zu bezahlen den Kassenbereich verließ. Hier wurde er gestellt und an die Polizei übergeben. Die sieben gestohlenen Artikel haben einen Gesamtwert von circa 300 Euro.

Mainaschaff: Unfall nach fehlerhaften Vorfahrt

Eine 76-Jährige ist mit ihrem Mercedes den Betzenbühl in Richtung Kreuzäckerring gefahren. Die Einmündung ist durch „Rechts-vor-Links“ geregelt. Sie wollte nach rechts abbiegen und übersah hierbei einen von rechts kommenden Laster-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Gesamtschaden von knapp 25.000 Euro entstand. Die Unfallverursacherin ist leichtverletzt ins Klinikum Aschaffenburg gebracht worden.

Kleinostheim: Beamtenbeleidigung nach Streitschlichtung

Nach der Aufnahme eines Streites am Montag, gegen 20:40 Uhr, hat ein 26-Jähriger die Polizeibeamten bespuckt, beleidigte und bedrohte sie. Er wurde deshalb in Sicherheitsgewahrsam genommen und gefesselt. Die verbalen Attacken setzten sich auch beim Transport zur Wache fort. Mit über zwei Promille wurde er anschließend in den Arresträumen ausgenüchtert. Anzeige an die Staatsanwaltschaft wird erstattet.

stru/ Quelle: Polizei Aschaffenburg