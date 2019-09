Aschaffenburg: Betrunken unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntag, kurz vor Mitternacht, eine 25-Jährige in der Habichtstraße von einer Polizeistreife angehalten. Hierbei fiel bei der VW-Fahrerin deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein freiwillig durchgeführter Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von circa einem Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Betroffene erhält in Kürze einen Bußgeldbescheid von mindestens 600 Euro und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

Fahrt unter Drogeneinfluss

In der Adlerstraße wurde am Sonntag gegen 23:30 Uhr ein 30-Jähriger mit seinem Mofa zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei stellte die Polizeistreife bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest. Der junge Mann räumte den Konsum von Amphetamin und Ecstasy ein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und durch einen Arzt im Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt.

Trunkenheitsfahrt

Am frühen Montagmorgen gegen 00:30 Uhr wurde ein 44-Jähriger durch eine Streife der Bundespolizei zu einer Verkehrskontrolle in der Schönbornstraße angehalten. Nachdem die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer feststellten, alarmierten sie die Kollegen der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Die Weiterfahrt wurde von diesen unterbunden, beim Beschuldigten durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Atemalkoholergebnis liegt nicht vor.

Rauschgiftverstoß

Bei einer Personenkontrolle im Pompejanum am Samstag gegen 19 Uhr führte ein 19-Jähriger eine geringe Menge Amphetamin und Marihuana mit sich. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, Anzeige wird vorgelegt.

Betäubungsmittelverstoß

Auffallend nervös reagierte ein 15-jähriger Schüler am Sonntag gegen 22 Uhr in der Ebersbacher Straße, als er eine Polizeistreife erblickte. Er führte in einer Umhängetasche eine Tablettendose mit einem gedrehten Joint und einer geringen Menge Marihuana mit sich, welches sichergestellt wurde. Der junge Mann wurde anschließend an seinen Vater übergeben.

In Auto eingebrochen

Goldbach. Am Sonntag, zwischen 01:30 Uhr 02:30 Uhr, wurde in Sachsenhausen ein VW Golf von einem unbekannten Täter aufgebrochen. Der Dieb schlug mit einem Stein die hintere Seitenscheibe ein und ließ aus dem Wageninneren Bargeld mitgehen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Großostheim. Im Ortsteil Ringheim verschwand am Sonntag, zwischen 10 Uhr und 16:45 Uhr, von einem abgestellten Anhänger das Kennzeichen AB-IC 8982.

Polizeiinspektion Aschaffenburg