Aschaffenburg: Betrunken an Mauer gefahren

Bei der Unfallaufnahme fiel der Polizeistreife massiver Alkoholgeruch bei ihm auf. Ein durchgeführter freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Das verunglückte Auto musste abgeschleppt werden, beim Autofahrer wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Gesamtschaden: 5.000 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gegen 14:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife auf dem Volksfestplatz in der Darmstädter Straße die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai. Hierbei stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und ein paar Fahrübungen auf öffentlichem Verkehrsgrund unternahm. Gegen sie wird Anzeige vorgelegt, ebenso gegen den 24-jährigen Besitzer des Fahrzeugs, dem bekannt war, dass die junge Frau nicht im Besitz eines Führerscheines ist.

Kollision zwischen Auto und Motorrad mit verletzter Person

Am Sonntag, um 22:45 Uhr, fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes auf der Schweinheimer Straße stadtauswärts. Ihm folgte ein 32-Jähriger mit seinem Kraftrad Honda. Auf Höhe der Hausnummer 15 wollte der Autofahrer nach links in eine Parkbucht abbiegen, bremste ab, setzte jedoch keinen Fahrtrichtungsanzeiger. Dies missdeutete der Zweiradfahrer und zog am Auto links vorbei. Beim Abbiegen kollidierten Mercedes und Honda, wobei der Kradfahrer zu Boden stürzte und sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zuzog. Er musste zur stationären Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von fast 5.000 Euro.

Hilflose Person

Nach mehreren Mitteilungen entdeckte eine Polizeistreife am Sonntag, gegen 22:15 Uhr, auf dem Ostring einen 20-jährigen Mann, der sich schwankend und in selbstgefährdender Weise auf der Fahrbahn bewegte. Er war nicht mehr in der Lage sich zu artikulieren. Zu seinem eigenen Schutz wurde er von den Ordnungshütern zur Dienststelle verbracht. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten in der Tasche eine geringe Menge Amfetamin auffinden und sicherstellen. Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wird vorgelegt.

Pedelec-Unfall

Stockstadt: Am Sonntag, um 19:45 Uhr, befuhren ein 67-Jähriger und seine Begleiterin den Fahrradweg von Aschaffenburg in Richtung Babenhausen mit ihren Pedelecs. Beim Überqueren einer kleinen Kreuzung fuhr hierbei die 47-Jährige von hinten auf das Zweirad des Mannes auf. Anschließend stürzten beide zu Boden. Dadurch erlitt der 67-Jährige Schürfwunden und Prellungen und musste durch den Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden.

Graffiti gesprüht

Mainaschaff: In der Zeit von Samstag, 20 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr wurde in der Carl-Bosch-Straße eine Fensterscheibe an einem Anwesen mit einem schwarzen Lack besprüht. Hierdurch entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Der Verursacher ist unbekannt.

vd/Polizei Aschaffenburg