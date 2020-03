Arnstein: Polizei sucht Fahrer, der Grundstücksmauer mit Auto schrammte

Arnstein-Gänheim. Im Zeitraum zwischen Montag, dem 10.03.2020 auf Dienstag, dem 11.03.2020, wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug in der Schulzenbergstraße in Gänheim eine Grundstücksmauer angefahren. An einem auf der Mauer angebrachten Trapezblech, entstand ein Sachschaden von etwa 750,- Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

kev/Polizei Karlstadt