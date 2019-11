Am Dienstag blieb gegen 12:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Hofriedplatz in Arnstein eine 81-jährige Autofahrerin beim Rangieren an einem neben ihrem Fahrzeug geparkten Auto hängen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

kev/Polizei Karlstadt