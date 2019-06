Arbeitsunfall mit Bagger in Kreuzwertheim

Beim Bau einer Mauer aus Quadersteinen wurde ein Arbeiter leicht von der Schaufel des Baggers berührt. Der auf der Mauer stehende Mann verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte etwa 1,5 Meter tief. Weil er anschließend Schmerzen im Schulterbereich sowie den Rippen verspürte, wurde er zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Wertheim eingeliefert. Er erlitt lediglich Prellungen und Abschürfungen.

Auto verkratzt: Marktheidenfeld

2000 Euro Sachschaden richtete ein unbekannter Täter an einem geparkten roten Renault Twingo an. Der Wagen stand von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 15.45 Uhr, an einer Steinmauer in der Gründleinstraße. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden die beiden Türen auf der Fahrerseite verkratzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Kollision zweier Autos - Niemand verletzt: Marktheidenfeld

Zu einer Kollision zweier Autos kam es am Montag, gegen 16.35 Uhr, in der Lengfurter Straße. Ein Auto-Fahrer kam aus dem verkehrsberuhigten Bereich am Mainkai. Bei der Einfahrt in die Lengfurter Straße in Richtung Marktplatz übersah er einen von rechts kommenden, in die gleiche Richtung fahrenden Autofahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Gesamtsachschaden beträgt 5000 Euro.

Polizei Marktheidenfeld/ienc